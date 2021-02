© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZAÈ in programma oggi dalle 15 alle 16, nel piazzale antistante Latina Fiori un'assemblea in sciopero con tutti i dipendenti del punto vendita Panorama e «con la presenza dei cittadini che vogliano portare la loro solidarietà». A organizzarla sono Cgil, Cisl e Uil insieme alla Rsa azienda. La stessa iniziativa verrà ripetuta nei prossimi giorni anche negli ipermercati di Formia, Alatri e Cassino «per dare continuità e sostegno alle lotte che i lavoratori stanno effettuando e per dare un segnale forte all'Azienda che deve sospendere questa modalità, tornando al tavolo della trattativa».I sindacati non mollano: «Faremo le nostre iniziative nel rispetto dei lavoratori e della storia di un'azienda tutta italiana che ha costruito sulla legalità, sulla correttezza contrattuale, sulla dignità e sulla valorizzazione dei propri dipendenti, la propria storia e che oggi con decisioni, per lo meno discutibili e affrettate di qualche nuovo manager, sta buttando tutto all'aria in poche settimane»Pam Panorama, infatti, ha annunciato una mezza rivoluzione nel comparto degli ipermercati investendo 9 di essi (uno in Emilia-Romagna, uno in Toscana e 7 nel Lazio di cui 4 nelle province di Frosinone e Latina) da un ammortizzatore sociale definito «spericolato e preoccupante». Secondo le organizzazioni sindacali, fra l'altro, siccome la procedura riguarda anche strutture fuori regione non andavano fatti tavoli separati. «In aggiunta crediamo che l'Azienda non stia rispettando le normative in essere riguardo alla motivazione per cui pone l'esigenza dell'ammortizzatore sociale chiesto per Covid e invece, come si evince anche nella stessa lettera di apertura della procedura, basato su esuberi strutturali e, soprattutto contestiamo le modalità di applicazione che vengono adottate senza alcun rispetto dell'equa ripartizione dell'ammortizzatore tra i lavoratori. Oltre, infatti, all'esclusione di figure professionali come capi-reparto o personale amministrativo, l'Azienda sta applicando l'ammortizzatore per reparto, esponendo molti lavoratori a riduzioni orarie fino al 40%, mentre altri colleghi non effettueranno neanche un'ora di cassa integrazione». Una modalità «in nessun modo attuabile nel settore della distribuzione perché la fungibilità tra reparti è costante e praticamente quasi nessuno è adibito esclusivamente ad una singola mansione nell'arco della propria giornata lavorativa». Per questo è stato chiesto anche « l'intervento ispettivo che verifichi la corretta applicazione delle normative e del contratto nazionale in essere». Proseguono lo stato di agitazione e il blocco di tutte le forme di flessibilità, straordinario, disponibilità su domeniche e festivi.