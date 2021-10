Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

ECONOMIA

«Supportare la crescita economica dei territori e del tessuto imprenditoriale delle province di Frosinone e Latina stando al fianco di imprese, lavoratori e cittadini. Ripartenza, resilienza, progettualità e territorio. Sono termini che indicano una strada precisa. È quella tracciata dalla Camera di Commercio del Basso Lazio». Lo afferma in una nota l'ente camerale che ha pubblicato cinque bandi per uno stanziamento complessivo che sfiora i 3 milioni di euro. I primi tre bandi sono stati pubblicati online nei giorni scorsi sui siti dell'ente e della sua azienda speciale, informare. Gli altri due verranno ufficializzati nelle prossime settimane.

«La ripresa dell'economia dei nostri territori è tra le priorità dell'operato dell'Ente ha spiegato il presidente della Camera di commercio, Giovanni Acampora Avevamo annunciato nei mesi scorsi una manovra economica senza precedenti per essere al fianco delle imprese, dei cittadini e dei lavoratori e gli obiettivi si raggiungono solo passando dall'agenda alla concretezza dell'azione. I bandi pubblicati, ai quali faranno seguito quelli che verranno ufficializzati a breve, sono la testimonianza della volontà dell'Ente di adempiere all'impegno preso con i territori che rappresenta. La Camera di Commercio intende fare la sua parte, in una fase economica complessa, con l'obiettivo di contribuire ad una ripresa rapida ed incoraggiare investimenti di impatto nell'economia del territorio».

GLI STRUMENTI

Un bando riguarda la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina, con l'obiettivo di sostenere iniziative realizzate nel periodo invernale/natalizio, di valenza provinciale o superiore di carattere specificatamente economico che abbiano evidenti e significativi riflessi diretti sull'economia locale. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 250.000 euro e l'entità massima del contributo camerale è pari a 25.000 euro .

Un altro bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese delle due province per l'erogazione voucher I4.0, al fine di consentire alle imprese di intraprendere iniziative di digitalizzazione anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. La dotazione finanziaria messa a disposizione è di 1 milione di euro e per ciascuna impresa ci saranno risorse fino a 10mila euro.

Previsto, inoltre, un bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e Latina, con l'obiettivo di sostenere iniziative di promozione e sviluppo economico che abbiano evidenti e significativi riflessi diretti sull'economia locale. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 350.000 euro e l'entità massima del contributo camerale è pari a 40.000 euro..

IN ARRIVO

Ulteriori due bandi verranno, invece, pubblicati nelle prossime settimane e saranno dedicati a formazione e turismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA