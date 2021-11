Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

Il futuro è nostro, ripartiamo dalla scuola. E' uno degli slogan usato dagli alunni di Latina che ieri si sono ritrovati in piazza dopo due anni di pandemia, per la giornata internazionale degli studenti. È stata l'occasione per manifestare tutto il loro disappunto per quello che non va nella scuola, chiedono più spazi, più trasporti, attenzione all'ambiente, alla salute mentale e una didattica meno nozionistica. Le manifestazioni si sono svolte in molte altre città tra cui Roma, Rieti, Viterbo, Pomezia e Civitavecchia. «Siamo stati in otto città in tutto il Lazio per urlare che il futuro è nostro spiegano i ragazzi della rete degli studenti Medi - Finora abbiamo visto zero soldi, zero aiuti, zero futuro. E' il momento di ripartire dal supporto psicologico nelle scuole, dall'ambiente, dall'edilizia scolastica, dalla centralità dello studente. La nostra generazione è stata lasciata sola: dopo due anni di pandemia ci troviamo senza supporti psicologici e vediamo aumentare i casi di suicidi e di disturbi alimentari nei giovani».

I ragazzi si sono ritrovati in piazza del Popolo alle 9 e hanno sfilato con un corteo nel centro cittadino per «Una riforma dei Centri di informazione e consulenza che permettano a tutti gli studenti e alle studentesse di poter usufruire dell'aiuto di psicologi in tutte le scuole. Vogliamo seri investimenti nei consultori e una reale sensibilizzazione sull'argomento. Continuiamo a non vedere nessun impegno per una vera transizione ecologica né interesse alla sensibilizzazione. Siamo stanchi dei giochi sul nostro futuro. Vogliamo delle scuole che siano sostenibili e a impatto zero e che si istituiscano percorsi di educazione ambientale. Le strutture scolastiche sono fatiscenti da anni e nulla è cambiato. La pandemia ha messo in luce il problema delle classi pollaio che impediscono una didattica a misura di studente». Non usano mai parole al maschile o al femminile perché «tutti devono sentirsi rappresentati», a testimonianza di quanto siano avanti rispetto alla politica italiana. Inoltre chiedono «Una scuola sicura, con investimenti seri in edilizia scolastica e spazi per riprenderci i momenti di socialità e confronto come le assemblee in presenza» che infatti al momento sono sospese a causa del Covid. «In questi due anni di pandemia spiegano i ragazzi - la nostra generazione non è stata considerata, perché anche ad oggi è chiaro che non ci sia nessun reale interesse di investire in istruzione. Agli occhi della classe dirigente siamo zero. La pandemia ci permette di ripensare al nostro Paese, e noi un'idea chiara ce l'abbiamo: bisogna ripartire dal presente, dai giovani, dalla scuola». Anche a Formia si è svolta una manifestazione unitaria degli studenti di tutto il sud pontino, con un corteo partito da piazza Aldo Moro e che si è snodato per il centro cittadino per tornare nella stessa piazza dove si è svolto il comizio.

