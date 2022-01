Martedì 11 Gennaio 2022, 05:02

SCUOLA

Ieri gli studenti pontini sono rientrati in classe, così come ordinato dalla Regione Lazio e dopo il vertice che si è svolto sabato scorso in Prefettura a Latina durante il quale si è data piena adesione alle disposizioni governative. Un rientro segnato però da tanti positivi al Covid, oltre 500 studenti e circa 60 tra docenti e personale Ata in tutta la provincia. Molti sono stati identificati grazie ai test effettuati gratuitamente nei drive in messi a disposizione sia dalla Asl che dagli stessi Comuni, così come accaduto a Cisterna dove, su 1.576 tamponi sono risultati 27 casi positivi. E poi ancora a Cori dove i tamponi eseguiti sono stati 480, da cui sono emersi 9 positivi. A Pontinia su 1.155 test eseguiti sono stati individuati 17 positivi, a Roccagorga invece circa la metà della popolazione scolastica ha aderito all'iniziativa e non sono stati individuati positivi.

LA BEFFA

A Latina prenotazioni chiuse nel giro di poche ore, dunque per molte famiglie è stato necessario fare riferimento alle farmacie per effettuare i test. E' accaduto infatti che nei centri più grandi, come Latina e Aprilia, i posti messi a disposizione nei drive-in della Asl, già evidentemente esigui, sono stati occupati nel giro di poche ore. Al momento non ci sono ulteriori posti riservati se non dopo il 20 gennaio. Per il drive-in speciale scuole annunciato dalla Regione il persone non è stato infatti implementato dalla struttura commissariale e gli operatori hanno potuto riservare a studenti e docenti solo pochi posti negli orari ordinari di apertura del drive-in dell'ex Sani. Il monitoraggio delle quarantene scolastiche continuerà ora con la programmazione settimanale di tamponi alla ex Rossi Sud.

LE SUPPLENZE

Non solo studenti però perché sono tanti anche i docenti risultati positivi ai tamponi, questo significa che i dirigenti per ieri mattina, hanno attinto alle graduatorie per nominare dei supplenti che potessero coprire le ore di buco. Non abbiamo ancora i dati precisi della provincia di Latina, il Ministero ha fatto una rilevazione a livello centrale e bisognerà aspettare qualche giorno per avere i dati locali. Abbiamo però ovviamente mantenuto il contatto costante con i dirigenti scolastici della provincia spiega la dottoressa Emiliana Bozzella dell'ufficio scolastico provinciale e non ci hanno segnalato particolari situazioni critiche. L'attività è ricominciata tranquillamente, nonostante, come era prevedibile, ci siano casi di assenza sia tra gli alunni che tra i docenti e il personale scolastico. Tanti dirigenti hanno fatto ricorso ai supplenti anche se in nessuna scuola sono state ravvisate criticità tali da non poter mantenere l'attività in presenza. Non possiamo dire che non ci sono difficoltà ovviamente, inoltre quella di ieri era una giornata particolarmente critica proprio perché con il rientro dopo i quasi 20 giorni di chiusura, non si poteva conoscere il numero dei professori assenti. La speranza è che i contagi non aumentino e che si riesca a garantire sempre la scuola in presenza, conclude Bozzella. Nei prossimi giorni però ci si aspetta un innalzamento dei casi: Al momento non ci sono state segnalate difficoltà extra rispetto a quelle che già conoscevamo spiega l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Latina, Laura Pazienti - Probabilmente perché è solo il primo giorno, ora nel giro di due tre giorni ci aspettiamo un'impennata. Le assenze che registriamo oggi sono relative a quarantene che già erano attive, ora dovremmo aspettare le prossime ore per capire se verranno registrati positivi in classe e allora si attiverà quanto è stato stabilito dal Governo (dalla primaria in poi: attività in presenza con un positivo e sorveglianza attiva, dad dal secondo positivo in poi con rientro dopo 5 giorni con tampone negativo per i bambini vaccinati, dad per 10 giorni per tutti con tre positivi e più, ndr). Il problema vero spiega Pazienti è sul personale che è difficile da reperire perché non ci sono disponibilità di supplenze, le graduatorie sono tutte esaurite. Dobbiamo solo aspettare e vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

