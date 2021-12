Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

Dopo i ripetuti confronti avvenuti negli ultimi giorni con il prefetto Maurizio Falco, alla luce della veloce risalita dei contagi da Covid anche a Terracina è arrivata la stretta natalizia: il sindaco Roberta Tintari ha disposto il ritorno dell'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto. Lo ha fatto attraverso un'ordinanza firmata ieri, che impone l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 18 dicembre e fino al 2 gennaio, limitatamente alle aree più frequentate della città. Nello specifico si parla dell'intero centro storico alto, di via Bachelet e del relativo parco, di via Roma, piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Guglielmo Marconi, piazza della Libertà, piazza 25 Aprile, via Cristoforo Colombo, del parco La Pineta e di quello del Montuno, ed ancora di piazza Mazzini, viale della Vittoria, piazzale Aldo Moro, Villa Tomassini, dell'area Chezzi, di piazza IV Novembre, piazza XXIV Maggio e via Cesare Battisti. Non solo: «L'obbligo di indossare la mascherina è previsto anche in ulteriori luoghi all'aperto rispetto alle strade indicate nel caso in cui si determinasse un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento».

M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA