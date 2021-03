10 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







MALTEMPO

Una pioggia incessante che per due giorni non ha dato tregua alla provincia di Latina e al suo capoluogo, ieri ha causato numerosi disagi in città e in periferia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, circa cento, e alla polizia locale, che a sua volta ha allertato le associazioni di protezione civile per gli interventi più urgenti. Le intense precipitazioni hanno causato problemi in centro, dove la polizia locale ha dovuto chiudere temporaneamente al traffico Strada della Rosa, Via dei Cappuccini e Strada Piccarello per allagamenti in strade e garage, dove sono intervenuti i volontari di Passo Genovese e dell'Associazione nazionale Carabinieri. La situazione, per quel che riguarda la circolazione, in serata è tornata regolare.

LE ZONE PIÙ COLPITE

«Le zone più colpite ha fatto sapere il Comune di Latina, tracciando un bilancio della giornata sono state Borgo San Michele, il quartiere Piccarello, alcuni tratti della statale Pontina e la località Chiesuola. Sono stati gestiti circa venti interventi tra polizia locale e protezione, con un impiego di personale per complessive 15 unità. La maggior parte delle emergenze ha riguardato allagamenti di proprietà private, in particolare abitazioni, scantinati e garage». Alcuni interventi, nella serata di ieri, erano ancora in corso.

SCUOLE

Disagi anche nelle scuole: due giorni fa aveva dovuto chiudere i battenti il plesso di Via Bachelet, per gravi infiltrazioni; ieri lo stesso è accaduto alla scuola dell'infanzia di Via Aniene, che con un'ordinanza del sindaco è stata chiusa per tre giorni. Il Comune riferisce che uno «stato critico della copertura dell'edificio, la cui riparazione era già in corso di programmazione, ha impedito l'utilizzo in sicurezza di alcuni dei locali sottostanti». Nei giorni di chiusura saranno rimossi i pannelli del controsoffitti impregnati d'acqua e saranno eseguite ulteriori verifiche tecniche.

Problemi all'entrata di scuola anche nei plessi di Borgo Faiti, dove le condizioni di grave allagamento delle strade ha impedito un accesso agevole sia alla primaria che all'infanzia, con lamentele dei genitori. Critico ovunque il livello di portata dei canali: in località Chiesuola e nella zona delle Congiunte i canali delle case private erano colmi, qualcuno nella mattinata di ieri è anche esondato; l'afferente del canale delle Acque Medie, che scorre alle spalle della scuola primaria e di quella dell'infanzia, era al limite e si vedeva trasportare anche i rami degli eucalipti precipitati; lo stesso canale delle Acque Medie era al limite, così come quello delle Acque Alte e l'Astura nel tratto in cui incrocia il Fosso Femmina Morta. Proprio a Chiesuola in mattinata i tombini vicino alla chiesetta rurale hanno iniziato a gorgogliare: alle 13 l'intera area era allagata.

A Cisterna si è allagato il sottopasso della stazione ferroviaria, un problema che si ripresenta costantemente in un percorso che non è usato solo dai viaggiatori ma che collega il centro città con l'area mercato della zona ex Nalco. Rimane tra l'altro l'unico modo per i pendolari di raggiungere il binario tre o viceversa, per chi, una volta sceso dal treno, sul marciapiede centrale della stazione ferroviaria, per raggiungere l'uscita deve servirsi obbligatoriamente del sottopassaggio. «Non crediamo - lamentano alcuni pendolari - sia mai stato fatto un intervento per favorire il deflusso dell'acqua. Anche stavolta siamo costretti ad andare al lavoro con scarpe e piedi bagnati».

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA