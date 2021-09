Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Circolazione sempre più difficile attorno ai ponti rotti ai confini tra Latina e Cisterna. A seguito delle deviazioni di traffico, disposte per la chiusura delle due infrastrutture dichiarate inagibili, la prima lungo via Ninfina II e l'altra in via Moscarello, la Provincia di Latina ha recentemente emesso un'ordinanza di divieto di transito temporaneo dei veicoli o complessi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo alcune strade di propria competenza. Lo scopo è quello di evitare un eccessivo carico lungo le vie alternative e compromettere la tenuta di altri ponti. La segnaletica relativa all'ordinanza numero 40 della Provincia, è stata posizionata alle uscite dalla Pontina, all'altezza degli svincoli per Borgo Montello, di via Scopeto e di via Ninfina II. Il transito è consentito ai residenti, agli autotrasportatori in caso di carico e scarico merci e agli autisti dei mezzi di trasporto pubblico e del soccorso che dovranno comunque orientarsi nel reticolo di deviazioni imposte per la chiusura dei ponti alla periferia di Borgo Santa Maria. La regolamentazione provvisoria della circolazione veicolare nel territorio ricompreso tra Latina e Cisterna si è resa necessaria «per motivi di sicurezza e di pubblico interesse si legge nell'ordinanza oltre che per esigenze di carattere tecnico, sulla viabilità provinciale del comprensorio, con indicazione dei percorsi alternativi per il traffico pesante». Intanto a Borgo Santa Maria, all'inizio di via Ninfina II, da due giorni è stata posizionata la segnaletica di strada chiusa per lavori. Ma dei lavori non c'è traccia.

LO STATO DELL'ARTE

L'ordinanza provinciale a carattere temporanea e provvisoria si scontra con gli iter amministrativi relativi ai rifacimenti dei ponti interdetti. Emilio Ranieri, assessore ai lavori pubblici del Comune di Latina, fa sapere che per il ripristino della viabilità di via Moscarello «occorre probabilmente un accordo tra enti (il Comune di Latina e il Comune di Cisterna, ndr) per stabilire chi fa cosa». A segnalare le criticità sul ponticello era stato il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Anche per il rifacimento del ponte in via Ninfina II il problema non sarà risolto in un batter d'ali. «La struttura su Fosso Speranza spiega l'ingegnere Paolo Rossi, responsabile del settore Viabilità e trasporti della Provincia di Latina - risale all'epoca di bonifica ed è risultata con un valore di resistenza del cemento pari a 100 su 300. Quindi va demolita e rifatta». L'incarico di progettazione è stato affidato allo Studio ingegneria Maggi srl, che ha anche effettuato l'indagine dalla quale è emerso lo stato di usura. «Siamo in attesa del lavoro assegnato per poter mandare avanti l'iter afferma l'ingegnere Rossi La Provincia ha a disposizione 8,5 milioni di euro, suddivisi in tre annualità, per interventi di questo tipo, che saranno utilizzati anche per il ponte sul Garigliano e per altre manutenzioni, che non sono poche atteso che tra il 2014 e il 2018 non è stato fatto alcun lavoro per effetto della legge Delrio».

Rita Cammarone

