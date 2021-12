Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

SABAUDIA

La Giunta, nella seduta di ieri, ha approvato 3 delibere di grande importanza, la cui programmazione parte da lontano: il progetto definitivo per la sistemazione di Strada Palazzo, l'approvazione dello schema di accordo con il Comune di Terracina per la sistemazione di via Sant'Isidoro e il finanziamento del progetto sistemazione del complesso sportivo di Via Arezzo. Le prime due riguardano le richieste fatte nel 2019 a seguito delle calamità naturali, nello scorso giugno è stata data comunicazione che i lavori di sistemazione di Strada Palazzo per 140.000 euro e di Via Sant'Isidoro per 217.000 euro sono stati inseriti nel Piano degli investimenti dal Commissario delegato all'emergenza. Per Strada Palazzo poiché alcune aree sono intestate al Comune di San Felice Circeo, si procederà con un accordo intercomunale. Inoltre, ricadendo l'area in una zona di pregio ambientale, è stata individuata una soluzione condivisa con il Parco Nazionale del Circeo. Per Via Sant'Isidoro, la delibera riguarda l'approvazione dello schema di accordo tra il Comune di Sabaudia e il Comune di Terracina per i lavori di manutenzione straordinaria dell'intera via, che ha la parte iniziale e quella terminale nel territorio di Terracina. La terza delibera riguarda il finanziamento per il progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di Via Arezzo, conosciuti come Le Querce. Il finanziamento è individuato con l'utilizzo di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2006, per realizzare la piscina di via Capogrosso. Mutuo mai utilizzato fino al 2017, poiché, quel progetto non solo non aveva trovato interesse negli investitori, ma aveva molteplici criticità.

