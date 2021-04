24 Aprile 2021

Più capi in una struttura sottorganico: così non può funzionare. Il nuovo ordinamento degli uffici comunali di Sezze, approvato a fine 2020 dall'amministrazione guidata dal sindaco Sergio Di Raimo, non è piaciuto affatto a Raffaele Bonanno. Il commissario straordinario chiamato a governare la cittadina lepina, fino alle prossime elezioni amministrative, lo ha revocato in tronco. Un altro fronte della rivoluzione pro risanamento messa in atto da quando appena un mese fa - i precedenti inquilini di Palazzo De Magistris hanno rassegnato le dimissioni. Una settimana decisiva questa, in cui il commissario straordinario ha definito la sua linea: atti chiari a fronte di oscuri gineprai. E' il caso della costituzione di una task force per il ripristino della buona gestione del cimitero, ma anche appunto la revoca di una rimodulazione della struttura organizzativa del Comune di Sezze ritenuta del tutto inadeguata.

L'azzeramento è arrivato con una delibera che il commissario Bonanno ha assunto con i poteri della giunta martedì scorso e resa pubblica all'albo pretorio l'altro ieri. All'oggetto la revoca della deliberazione 169 del 17 novembre 2020, relativa al nuovo organigramma e funzionigramma, e della delibera 182 del 9 dicembre 2020 di integrazione della precedente. In evidenza il punto dolente della scelta dell'amministrazione Di Raimo. In base alla ricostruzione operata dal commissario straordinario con il nuovo ordinamento oggetto di revoca era stata prevista l'istituzione di due figure dirigenziali (uno per l'area amministrativa e l'altro per l'area tecnica), nonché lo scorporo del settore II Servizi economico-finanziari e culturali', con contestuale nuova formazione del settore Cultura e Turismo'. Dove sta l'inghippo che ha comportato la revoca da parte del commissario Bonanno?

Il nodo è venuto al pettine in vista dell'approvazione del bilancio 2021, quando il responsabile dei Servizi al personale dell'ente ha chiesto indicazioni per la predisposizione del piano triennale del fabbisogno in base ai deliberati di novembre e dicembre scorso. In risposta è arrivato un indiscutibile alt, dal segretario generale dell'ente Clorinda Storelli, d'intesa con il commissario. Nell'atto di revoca è infatti spiegato che la nuova fase ammnistrativa dell'ente intende privilegiare l'inserimento in ruolo di figure professionali di cui la struttura è carente, piuttosto che investire risorse finanziarie nell'istituzione di figure dirigenziali. Una scure che si è abbattuta inaspettatamente su istintive ambizioni, con la forza dei numeri.

Alla revoca il commissario ci arriva con qualche dato. Nell'atto, pubblicato l'altro ieri all'albo pretorio, si sottolinea che con gli imminenti e sopraggiunti pensionamenti il personale del Comune di Sezze si ridurrà nel 2021 a 67 unità. il Comune di Sezze si legge nella delibera del commissario Bonanno - conta circa 24.700 abitanti e che, seppur non versi in condizioni di dissesto, si trova ben al di sotto del rapporto medio dipendenti/popolazione (1/152) che comporterebbe la sussistenza di un organico in ruolo pari a circa 162 unità. Il passaggio successi è riservato al budget per l'incremento potenziale della spesa del personale per assunzioni a tempo indeterminato, pari a 417. 499,37 euro. Una cifra che già di per sé non basterebbe a coprire i numeri della carenza riscontrata. E' per questo motivo, e a maggior ragione, gli incrementi di stipendio per due dirigenti e la spesa per lo scorporo di un settore sono stati ritenuti dal commissario Bonanno del tutto inappropriati. Dunque la revoca dei deliberati di fine 2020 e il ripristino del modello organizzativo del 2018, in attesa di tempi migliori.

