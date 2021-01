IL CASO

Resta in primo piano a Latina la questione legata al sito di stoccaggio per i rifiuti secchi provenienti da Tmb. Diversi i comitati scesi in campo contro l'area individuata lungo la Migliara 45, alle spalle del centro commerciale Orizzonte e poco distante dallo stabilimento Plasmon. Granitico il fronte che sostiene la scelta finalizzata alla chiusura del ciclo dei rifiuti in provincia di Latina, «un primo passo per una gestione pubblica e virtuosa sul modello di Treviso», come più volte sottolineato dal presidente Carlo Medici. Due posizioni conciliabili? Al momento ci si muove su due piani diversi, entrambi legittimati dal bene comune che sembra cambiare a seconda del punto di vista. Di giorno in giorno si susseguono incontri tra i comitati e le istituzioni: lunedì il presidente Medici ha ricevuto un gruppo di cittadini; martedì è stata invece la prima cittadina di Sabaudia Giada Gervasi, contraria alla location individuata a maggioranza dalla conferenza dei sindaci, a parlare con i comitati; ieri mattina a un incontro virtuale organizzato dall'approfondimento In pagina di Extratv, Medici, Gervasi e il sindaco di Latina Damiano Coletta hanno ascoltato tutte le perplessità sulla futura discarica di Latina e fornito loro risposte. Presenti all'iniziativa, tra i tanti, il comitato di Borgo San Michele, presieduto da Alessio Pagliari, il comitato No alla discarica di Borgo San Michele che ha già raccolto in tre giorni oltre 300 firme per una petizione contro la scelta del sito per lo stoccaggio dei rifiuti, rappresentato in video da Alberto Scalia, e il comitato Colle Porto Maremmana, identificato da Antonella Mauti. Con singoli interventi hanno rappresentato le ragioni del no perfettamente sovrapponibili. Contestata la location per la vicinanza alle attività produttive, agricole, agroalimentari e commerciali, alle abitazioni di migliaia di persone, all'ambiente del Parco nazionale del Circeo caratterizzato da ecosistemi fragili; per la conformazione del terreno e del suo assetto idrogeologico; per il transito dei camion sulla Pontina compromettendone ulteriormente la circolazione e la sicurezza. «Le vostre perplessità sono anche le mie, da sindaco ritengo che il sito nella zona della Plasmon non sia idoneo. Ma io non sono un tecnico. Per cui se non è idoneo me lo diranno i tecnici. L'ipotesi resta al vaglio», ha detto Coletta ripercorrendo l'iter seguito e la «scelta responsabile di aver acconsentito che il sito di stoccaggio fosse realizzato a Latina, con la consapevolezza della garanzia di zero rischi con una gestione pubblica». Un concetto ripreso più volte anche da Medici: «E' sbagliato parlare di discarica ha detto perché discarica non sarà: sarà un sito di stoccaggio di rifiuti della sola frazione secca. A Treviso l'impianto sta a pochi metri da un lago». Gervasi invece ha contestato il passo in avanti fatto la scorsa settimana in conferenza dei sindaci senza il preventivo approfondimento e a Medici e a Coletta ha ricordato, oltre la vicinanza al territorio di Sabaudia, anche il rischio alluvione a cui la zona incorre ogni volta che piove.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA