Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

MINTURNO

Sono quattro i primi delegati del sindaco Gerardo Stefanelli, che ieri mattina ha presentato in conferenza stampa. Gli incarichi, ha spiegato il primo cittadino riconfermato alle elezioni comunale del 3 e 4 ottobre, «non sono stati affidati secondo logiche di spartizione politica ma individuando le persone attraverso la professionalità o esperienze di vita». Il primo nome a essere riconfermato è Mirco Mendico, con delega alla memoria storica, alla quale si sono aggiunte anche le politiche abitative. Altra riconferma è quella di Roberto Rotasso, che oltre ad occuparsi della qualità delle acque, dell'Area Sensibile e dei rapporti con Acqualatina avrà anche la delega sui contratti di fiume e sulla Via Francigena.

MOBILITÀ

L'ex consigliere comunale Tommaso Iossa, invece, avrà l'importante delega alla mobilità, con l'obiettivo di riordinare il piano parcheggio puntando a limitare l'impatto ambientale e la realizzazione della pista ciclabile. Sono stati ricordati, nel corso della conferenza stampa, i numeri sull'uso dei monopattini: 42mila chilometri percorsi e 24mila utenti unici. «Numeri che ci fanno capire che bisogna investire sulla mobilità sostenibile per fare di Minturno una città moderna ed europea», ha rimarcato Stefanelli. Per questo saranno previsti anche servizi come il bike sharing e il car sharing, oltre a parcheggi delocalizzati e l'uso di navette. Infine, un altro ex consigliere comunale, Domenico Riccardelli, avrà le deleghe alla caccia e soprattutto alla Riviera di Levante. Quest'ultima è sicuramente quella più innovativa, perché pone un'attenzione particolare ad un'area del territorio comunale di Minturno che da decenni versa nel degrado. Sono stati elencati i primi interventi già in corso d'opera come il dragaggio e il ripascimento del litorale, con 600mila euro già investiti; la dorsale fognaria di Via degli Arenili, il cui primo lotto partirà la prossima settimana; la variante campeggi, per la quale a breve saranno affidati gli incarichi ai tecnici, con il fine di regolarizzare questo tipo di attività in quella porzione di territorio; la riqualificazione di Piazza Bassani; l'abbattimento dell'ecomostro sul mare (l'ex Lido Rendez Vous). Il sindaco ha annunciato che nelle prossime settimane saranno assegnate altre deleghe, come quella alla sanità che sarà affidata nuovamente a Franco Esposito, segretario del Pd di Minturno); transizione ecologica, che andrà all'avvocato Massimiliano Raviele, e altre due che riguarderanno l'agricoltura e il Passo del Garigliano, ambizioso progetto culturale che investirà l'acquedotto romano, il comprensorio di Minturnae e il Ponte borbonico Real Ferdinando.

Giuseppe Mallozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA