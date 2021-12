Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

COSA CAMBIA

Lo staff nominato tra Natale e Capodanno, e la prima presa di contatto sui temi in piedi, con dirigenti e segretario generale, da svolgere tra oggi e domani. Ecco il programma del neo eletto presidente della provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, che è stato proclamato ieri mattina. Subito dopo la proclamazione, il neo presidente ha preso parte al Comitato ordine e sicurezza, sulla situazione del Covid.

L'atto di proclamazione di Stefanelli è stato pubblicato sull'albo pretorio: la cerimonia è avvenuta ieri alle ore 13, e il documento riporta i voti precisi riportati dai due candidati: 54.097 per Stefanelli, 40.714 per il suo avversario, il candidato di centrodestra, sindaco di Itri, Giovanni Agresti. Intanto si apprende che il capo di gabinetto, Enrico Tiero, è decaduto dalla carica, dopo la proclamazione di Stefanelli, procedura in seguito alla quale gli incarichi di staff, legati alla durata del mandato presidenziale precedente, hanno raggiunto il loro termine. Lo stesso Tiero, in qualità di vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, aveva ribadito ieri come il partito «ha dimostrato la sua unità votando in modo compatto Giovanni Agresti», l'avversario di Stefanelli. Ora il presidente neo eletto dovrà provvedere a nominare il proprio staff: «Per quanto concerne incarichi e deleghe - spiega Stefanelli - ne parleremo tra Natale e Capodanno. Per le deleghe ai consiglieri, in particolare, dovrò prima confrontarmi con gli eletti». Vertice che potrebbe avvenire intorno a mercoledì o giovedì. Il passaggio più importante è però quello conoscitivo che avverrà, con ogni probabilità, oggi stesso: «Incontrerò il segretario generale e i dirigenti, per un quadro della situazione sulle questioni in agenda e i problemi più urgenti», spiega ancora Stefanelli.

PRIMO CONSIGLIO

C'è poi ovviamente il primo appuntamento, quello più atteso, ovvero la prima seduta del nuovo Consiglio provinciale: «Ritengo di convocare la prima seduta entro il 6 gennaio, per iniziare subito a lavorare», spiega ancora Stefanelli.

NIENTE RICORSO

Sembrano intanto decadere le velleità di ricorso contro l'eleggibilità di Stefanelli, avanzate da alcuni sindaci di centrodestra fedeli a Giovanni Agresti: Tuel alla mano, in particolare l'ultimo comma dell'articolo 60, si evince come l'aspettativa da dipendente della Provincia tuteli l'eleggibilità di Stefanelli come presidente.

BOTTA E RISPOSTA

Intanto il coordinatore regionale del Lazio della Lega, Claudio Durigon, ha risposto agli strali lanciati da Agresti contro il partito di Salvini, reo, secondo lui, di non averlo appoggiato a sufficienza in nome di un accordo sul Comune di Latina. «Restiamo basiti dalle dichiarazioni del sindaco Agresti - scrive Durigon - che abbiamo sostenuto con lealtà da Latina al resto della provincia. Dovrebbe cercare altrove i presunti franchi tiratori, che purtroppo non vedo. Quella di Agresti è stata una candidatura troppo debole, forse perché messa in piedi all'ultimo minuto». Durigon precisa anche che «noi siamo all'opposizione di Coletta, ci piacerebbe sfiduciarlo e tornare al voto, ma questo non ci è permesso per via dei numeri». Sulle elezioni è giunto ieri anche il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, secondo cui «dispiace che il centrodestra abbia perso l'occasione di dimostrarsi unito per una precisa volontà di Forza Italia che per meri calcoli politici è andata contro le indicazioni dei vertici nazionali pur avendo avuto la disponibilità degli altri partiti a votare un suo candidato. È una questione che faremo notare anche ai vertici nazionali, per definire come dovremo muoverci in futuro».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA