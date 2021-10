Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:02

Si riunirà nella corte del Castello Baronale di Minturno il prossimo sabato 23 ottobre il primo consiglio comunale, convocato in adunanza straordinaria, a seguito della conferma, nell'ultima tornata elettorale, del sindaco Gerardo Stefanelli. Nove i punti all'ordine del giorno, tra cui l'elezione del Presidente e dei vice del Consiglio Comunale, nonché la nomina della nuova giunta comunale e del vice Sindaco.

Il primo cittadino, nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa, ha anticipato che la maggioranza sottoporrà al voto la proposta di eleggere l'Avvocato Massimo Signore alla presidenza del consiglio comunale, essendo il consigliere anziano (avendo ricevuto ben 723 preferenze). Sarà presentata la giunta comunale, già anticipata in conferenza stampa, che sarà composta da Rita Alicandro (Pd) assessore alla Pubblica istruzione, Formazione, Cultura, Archivio storico e Pari opportunità; Ilaria Pelle (della lista Città futura) che si occuperà del Welfare, Politiche sociali, Immigrazione; Gennaro Orlandi (della lista Minturno 2030), funzionario giuridico della Regione Lazio, che si occuperà del Bilancio, Personale e Patrimonio; Fabiola Pragliola (di Città futura) assessore alle Attività produttive ed Elisa Ventura, unica assessore uscente con delega di vicesindaco, che si occuperà dell' Attuazione del programma e dell'assessorato all'Ambiente e alla Sostenibilità. «Dal 1 gennaio costituiremo la nuova macchina amministrativa dichiara il sindaco e inizierà anche sostanzialmente la nuova amministrazione Stefanelli. Sicuramente tra le prime attività c'è quella di predisporre e approvare il bilancio (entro il 31 dicembre) e l'organizzazione delle attività in previsione del calendario natalizio 2021».

