Arriva il verdetto del Consiglio di Stato sulla lunga e spinosa vicenda della statua di San Lidano a Sezze. Dopo il pronunciamento del Tar a favore del Comune, anche i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato questa linea respingendo il ricorso presentato da don Massimiliano Di Pastina. I giudici hanno ritenuto che «l'appello non è assistito dal fumus boni iuris» ovvero non ci sono sufficienti presupposti per applicare un istituto giuridico. Entrando nello specifico i giudici spiegano che «nel presente giudizio si discute della realizzazione, da parte dell'appellante, di un monumento e sovrastante scultura raffigurante San Lidano d'Antena posizionato nella Piazza Duomo. Allo stato non risulta sussistere un titolo che legittimi il predetto intervento edilizio su suolo pubblico, cosicché l'impugnato ordine di procedere alla demolizione delle opere realizzate sull'area demaniale non appare affetto dai vizi sollevati». I magistrati hanno disposto la valutazione «in fase di merito della domanda risarcitoria per asserita violazione dell'affidamento». Il Consiglio di Stato (Sesta Sezione) ha dunque respinto l'appello cautelare compensando interamente tra le parti le spese di lite.

Si tratta dunque della seconda vittoria incassata dal Comune di Sezze nel braccio di ferro che si trascina da mesi per la contestata statua di San Lidano che ha diviso il paese lepino. La richiesta di sospensione cautelare delle ordinanze di demolizione del cantiere di Santa Maria e di ripristino dello stato dei luoghi era stata già rigettata dai giudici amministrativi del Tar di Latina. In prima istanza la domanda di don Massimiliano Di Pastina era stata accolta dal giudice monocratico, ma poi il collegio, sentite le parti, ribaltò la decisione ripristinando l'efficacia dei provvedimenti che intimano al parroco di smantellare il cantiere e riportare il belvedere così come era in precedenza. Secondo i giudici, concetto ribadito dal Consiglio di Stato, non esiste un valido titolo abilitativo in grado di autorizzare l'attività edificatoria intrapresa dal donatore. La SCIA presentata da don Massimiliano non è dunque considerata valida.

Resta da verificare il danno, visto che il ricorrente, forte delle due delibere di giunta che lo avevano autorizzato a iniziare i lavori, rivendicherà i circa 28 mila euro spesi per l'allestimento del cantiere e la realizzazione dell'opera.

