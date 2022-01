Sabato 8 Gennaio 2022, 05:02

SABAUDIA

Si indaga ancora sull'incendio allo stabilimento balneare Duna 31.5 di Sabaudia, noto anche come le scalette, andato a fuoco nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, intorno all'una. Tra le piste seguite dagli investigatori non si escluderebbe il dolo: indiscrezioni nel pomeriggio di ieri parlavano di due bottigliette incendiarie trovate sul luogo dell'incendio, ma non ci sono state conferme su questo dato. Lo stabilimento è andato completamente distrutto nel rogo: la struttura di oltre duecento metri quadrati è stata ridotta in cenere dalle fiamme e per la prossima stagione estiva dovrà essere completamente ricostruita. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore e in spiaggia sono intervenuti i vigili del fuoco di Terracina e di Latina, oltre ai carabinieri della locale stazione. Per l'episodio è arrivata intanto la solidarietà della città di Sabaudia. «A nome dell'intera amministrazione comunale ha detto il sindaco Giada Gervasi esprimo la piena solidarietà ai gestori dello stabilimento Duna 31.5. Auspico si possa fare ben presto chiarezza sulle cause che hanno generato le fiamme e portato alla distruzione totale del sito, uno dei punti di riferimento per la balneazione del nostro litorale». L'associazione Pro Loco Sabaudia ha invece affidato a facebook la sua nota: «Totale solidarietà ai gestori dello stabilimento balneare Duna 31.5. Una realtà economica che porta ricchezza e lustro alla nostra città, a cui bisogna riconoscere il lavoro fatto, un'impresa che in breve tempo è riuscita a caratterizzarsi anche per la qualità dei propri servizi nel contesto dell'offerta turistica di Sabaudia. Confidiamo nelle indagini dei soggetti preposti affinché si faccia chiarezza sull'accaduto». Sul caso proseguono le indagini.

Stefania Belmonte

