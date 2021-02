© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO«Finalmente un atto da impugnare». Ad oltre un mese dalla scadenza di 21 concessioni demaniali marittime, il Comune di Latina ha esteso la durata delle stesse soltanto fino alla fine del 2021. Il provvedimento contenuto nella determina del competente servizio municipale, firmata dal dirigente Giuseppe Bondì, fa seguito alla delibera di giunta del 30 dicembre 2020 con la quale l'amministrazione comunale ha anteposto il principio della concorrenza, secondo le prescrizioni della legge comunitaria traducibili con la messa a bando delle concessioni, all'opportunità di estendere in automatico i titoli in scadenza fino al 2033, come previsto dalla legge 145 del 2018 e dal decreto rilancio del 2020.Una presa di posizione, contraria alle aspettative degli operatori balneari interessati, che si è concretizzata appunto con la proroga dei titoli concessori di un solo anno fatta salva come evidenziato nella determinazione dell'architetto Bondì - la possibilità di eventuale ulteriore estensione temporale qualora alla suddetta data (31 dicembre 2021, ndr) non sia ancora cessata l'emergenza epidemiologica Covid 19', tenendo comunque conto anche dei futuri pronunciamenti della Commissione Europea sull'attuale procedura di infrazione della legge italiana rispetto alla normativa comunitaria. «Finalmente abbiamo l'atto amministrativo da impugnare al Tar commenta a caldo Massimo Perin di Assobalneari - hanno impiegato un mese per emetterlo. Non abbiamo ancora capito sulla base di quale normativa il Comune di Latina ha esteso le concessioni demaniali marittime di un anno, quando le leggi dello Stato italiano prevedono che l'estensione avvenga fino al 2033. Anche altre municipalità, per fortuna poche, hanno interpretato in modo bizzarro la normativa italiana, ma sono state bloccate dal Tar. E il pronunciamento del Tar di Lecce è emblematico. All'amministrazione comunale di Latina vorrei ricordare che non c'è ancora alcuna procedura di infrazione ma soltanto una messa in mora. L'Europa ha chiesto chiarimenti all'Italia e mi auguro che il Governo uscente abbia risposto, visto che c'era tempo fino al 2 febbraio 2021».Perin anticipa che ci sono due/tre studi legali a Latina che stanno predisponendo una ventina di ricorsi al Tar contro gli «atti del Comune di Latina che non trovano giustificazione normativa e che danneggiano gli imprenditori locali». «In materia di demanio marittimo è lo Stato che ha il potere di legiferare», aggiunge arrabbiatissimo il rappresentante dell'associazione di categoria. Sul piede di guerra anche il Sindacato Italiano Balneari. L'associazione, rappresentata a livello provinciale da Mario Gangi, aveva già duramente contestato la delibera dell'esecutivo del sindaco Damiano Coletta, del 30 dicembre 2020, che anticipava il contenuto della determinazione pubblicata ieri all'albo pretorio. Il Sib, infatti, aveva chiesto l'immediata revoca della delibera 252/2020 e la contestuale estensione dei titoli sino al 31 dicembre 2033, senza necessità di istruttoria se non legata ai requisiti oggettivi del concessionario, come fatto dagli altri comuni costieri laziali, sottolineando che hanno già provveduto in tal senso i comuni costieri del Lazio. «Non capiamo sulla base di quale legge il Comune abbia potuto estendere le durate delle concessioni di soli 12 mesi», lamenta Gangi. La sigla sindacale, espressione di Confcommercio, aveva già minacciato di adire le vie legali avverso la delibera di fine anno. Contro la determinazione di inizio febbraio valuterà il da farsi insieme ai propri associati.Rita Cammarone