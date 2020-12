Un aereo per due. Sembra quasi il titolo di un famoso film di Natale, ma è quanto accaduto ieri pomeriggio all'aeroporto di Capodichino, ovvero un favore che la Lazio ha fatto alla Salernitana. L'ennesimo, direbbero i maligni. Si tratta di una buona azione. Che poi il presidente delle due squadre sia lo stesso Claudio Lotito, tanto meglio. Una sottigliezza. Un passaggio in aereo, non si nega a nessuno. E così, ieri il Boeing 737-300 classic, che è a tutti gli effetti un velivolo predisposto per i voli di linea, ha ospitato la Salernitana. La squadra campana oggi pomeriggio alle 16 affronta il Monza di Berlusconi e Galliani e per trasferirsi in Lombardia, ha usato l'aereo biancoceleste. Una cosa inusuale, ma non tanto strana, visto che l'aereo in questione viene usato durante la settimana anche da altri passeggeri che con il calcio non c'entrano nulla. Più di qualche tifoso biancoceleste, che mal digerisce questa continua sinergia con la Salernitana, non l'ha presa bene, ma regna il clima natalizio e si deve cercare di essere più buoni e comprensivi. In fin dei conti, che male c'è? E ad onor del vero se la Lazio ha il suo aereo in qualche modo lo deve proprio alla Salernitana. Già perché a ottobre, poco prima di una trasferta a Verona per giocare col Chievo, la squadra granata dovette restare per ben cinque ore a Capodichino per un problema ad un aereo della Tayaranjet. Lotito andò su tutte le furie, pronto a chiedere i danni alla compagnia, ma poi tutto si appianò. Ed è proprio da lì che nacque la sinergia con la società bulgara che alla fine portò il bellissimo aereo della Lazio. Tutto è bene quel che finisce bene.

Daniele Magliocchetti

