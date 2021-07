Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

I RICONOSCIMENTI

Sabaudia, Gaeta e Pontinia sono i tre Comuni pontini e tra i cinque del Lazio (gli altri due sono Canale Monterano e Rivodutri) che hanno conquistato le Spighe Verdi per il 2021. Un prestigioso riconoscimento conferito dalla FEE Italia (Foundation for Enviromental Education) a quei Comuni che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Ieri il conferimento in diretta facebook, al quale hanno partecipato l'assessore alle Attività produttive Emanuela Palmisani e il consigliere con delega all'agricoltura Luca Danesin per il Comune di Sabaudia, il sindaco Carlo Medici e l'assessore all'agricoltura Stefano Boschetto per Pontinia e l'assessore al turismo Angelo Magliozzi per Gaeta. Siamo contenti di questo traguardo che arriva sul nostro territorio per la prima volta in assoluto dopo la Bandiera Blu conquistata per il ventesimo anno consecutivo e la Bandiera Verde conferita dai pediatri italiani per le spiagge a misura di bambino - hanno commentato Palmisani e Danesin - E' un riconoscimento che certifica le nostre origini che trovano proprio nell'agricoltura il comune denominatore, valorizza i tanti imprenditori e operatori che quotidianamente credono nella forza del comparto agricolo e conferma l'impegno dell'amministrazione comunale nella tutela e valorizzazione della propria comunità e delle sue eccellenze. A Pontinia il sindaco Carlo Medici ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto per il terzo anno consecutivo dal suo Comune per il quale l'agricoltura riveste un ruolo fondamentale, essendo anche uno dei cardini del tessuto economico del territorio. Sin dall'inizio ha aggiunto abbiamo puntato fortemente sulla promozione delle nostre eccellenze anche in ambito gastronomico. Per l'assessore Stefano Boschetto il percorso intrapreso come amministrazione è quello incentrato su un'agricoltura di qualità, in grado di far conoscere il nostro territorio e le sue tante eccellenze anche fuori dei confini locali. Per quanto riguarda Gaeta, è il quinto anno consecutivo che ottiene il riconoscimento delle Spighe Verdi, dopo la Bandiera Blu, conquistata per l'ottavo anno consecutivo, la Bandiera Verde e il riconoscimento del quartiere medievale tra i Borghi più belli d'Italia. Gaeta ha sottolineato il sindaco Cosmo Mitrano - può vantare una solida tradizione rurale che emerge anche nelle sue eccellenze e prodotti tipici: uno su tutti, le famose olive di Gaeta apprezzate in tutto il mondo. Quello delle Spighe Verdi - ha rilevato l'assessore al turismo Angelo Magliozzi - è un percorso condiviso in cui il Comune, gli agricoltori, le associazioni, si impegnano nel promuovere iniziative di sostenibilità ambientale. Se sono centrali le politiche agricole, altrettanto importanti sono le campagne di sensibilizzazione sull'ambiente destinate soprattutto ai più giovani, come il programma internazionale echo-school cui ha aderito per l'ottavo anno consecutivo l'Istituto Comprensivo G. Carducci.

Sandro Gionti

