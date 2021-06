Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

Dove non arriva il pubblico, ecco entrare in gioco i privati: a Sperlonga sono iniziati i lavori di ripascimento sulla spiaggia di Ponente, interamente pagati da alcuni operatori turistici. L'intervento di contrasto alla progressiva erosione degli arenili, avviato per mezzo di una speciale draga, è stato finanziato da diverse attività della zona per una somma complessiva che sfiora i 100mila euro, vedendo in prima linea alcuni stabilimenti balneari. Un'iniziativa all'insegna del fai-da-te in un certo senso obbligata, considerando l'assenza di stanziamenti pubblici e le stringenti necessità del comparto, ma progettata da tempo, senza lasciare nulla al caso: «L'operazione è stata studiata nei minimi dettagli, facendo molta attenzione alla qualità della sabbia utilizzata», spiega il presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca.

La sabbia per il ripristino del tratto di spiaggia in questione viene infatti prelevata a circa 30 metri di distanza dalle coste, previa verifica, tramite analisi microbiologiche, della corretta composizione e compatibilità con i sedimenti originari. E tutto, come accennato, a costo zero per le istituzioni, entrate in azione solo per quanto concerne la parte burocratica, con la pubblicazione nei giorni scorsi di un'apposita ordinanza comunale che ha sancito il via all'opera di ripascimento. Resa possibile a livello formale dopo che lo scorso anno gli operatori interessati si sono riuniti costituendo un'apposita società a responsabilità limitata, la Delfine, cui hanno indirizzato i finanziamenti reperiti aprendo i rispettivi cordoni della borsa. «Stiamo terminando i lavori proprio in questi giorni e l'operazione sta già dando i suoi frutti», evidenzia La Rocca. «Nessun fastidio a turisti e operatori, in quanto la draga lavora in orario notturno e non disturba nessuno. Questo, per restituire al borgo ma soprattutto ai turisti una spiaggia nuova, pulita ed ampia, nonostante le mareggiate e l'erosione ne abbiano compromesso fino ad ora molte zone nella parte di Ponente».

