L'OPERAZIONE

Aveva preso parte a una spedizione punitiva, riducendo in fin di vita un connazionale indiano, concorrente nella sua attività commerciale. Adesso che per quel reato - commesso a febbraio 2012 insieme ad altri indiani, a Pontinia - deve scontare tre anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza per la carcerazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma. L'uomo, 38 anni, è stato condannato per i reati di rapina e tentato omicidio in danno di quel commerciante scomodo per la sua attività simile a quella di chi organizzò la spedizione punitiva. Già all'epoca venne tratto in arresto dagli uomini della squadra mobile di Latina. Gli stessi poliziotti, dopo meticolose ricerche, lo hanno rintracciato nel capoluogo pontino.

LA REAZIONE

Non è stato facile procedere all'arresto. Il ricercato, infatti, a tentato di sottrarsi alla cattura, reagendo nei confronti degli agenti che erano intervenuti con violenza. D'altro canto al connazionale, nove anni fa, fratturarono nella spedizione gli arti inferiori e superiori.

Uno dei poliziotti ha riportato gravi lesioni alla spalla ed al polso, a seguito delle quali è stato ricoverato presso l'Icot di Latina, in attesa di essere sottoposto ad intervento chirurgico.

L'arrestato, attualmente associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere tradotto alla casa circondariale di riferimento per l'espiazione della pena, è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

