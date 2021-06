SABAUDIA

Un uomo di trenta anni è stato arrestato a Sabaudia per spaccio di droga. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita ieri mattina dalla sezione antidroga della squadra mobile della questura di Latina, diretta dal vice questore Giuseppe Pontecorvo. Il giovane arrestato Francesco Corni, classe 1991 è l'amministratore unico della società cooperativa onlus Giorò di Via Arciglioni.

Proprio i locali della società secondo quanto riscontrato dalla polizia sarebbero stati trasformati in un laboratorio della droga: infatti durante una perquisizione eseguita alcune settimane fa, erano stati trovati dagli agenti materiale utile per il taglio e il confezionamento della droga e tre bilancini di precisione contenenti ancora tracce di una sostanza polverosa bianca che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti, sarebbe risultata cocaina. Cocaina che era stata trovata, tagliata sempre con lo stesso farmaco non stupefacente Levamisolo.

Un pericolo per la salute degli assuntori, oltre che per la droga, in questo caso dato anche dallo stesso farmaco usato per tagliare la cocaina: quando utilizzato come adulterante, il levamisolo usato in passato come chemioterapico per uso umano ed oggi come antielmintico per il bestiame può infatti presentare elevata tossicità a carico del sistema nervoso centrale e causare immunodepressione.

Di cocaina i poliziotti della squadra mobile ne avevano trovata, lo scorso 12 aprile, circa 180 grammi in un parco comunale a Sabaudia: qui durante un servizio di controllo del territorio urbano, il trentenne era stato notato mentre si dileguava, alla vista degli agenti, a bordo della propria auto.

IL BLITZ

Durante il controllo nel parco, la polizia aveva trovato una busta di plastica vicino a un muretto, nascosta sotto a un mucchio di aghi di pino: dentro c'erano dieci involucri chiusi a loro volta con del nastro isolante. Tutta quella droga sarebbe valsa bei soldi: oltre tredicimila euro se la cocaina fosse stata venduta al prezzo medio di 75 euro al grammo, ma potenzialmente anche molto di più a seconda della purezza della sostanza. Il quantitativo rinvenuto dalla polizia avrebbe fruttato circa 400 dosi.

A quel punto, su autorizzazione della procura, era scattata la perquisizione in casa del giovane. Ottanta grammi di hashish (che sarebbero valsi circa 350 dosi) erano stati trovati dalla polizia. Poi le tracce di polvere bianca, risultata essere cocaina, sui bilancini nei locali della società.

I COMPLICI

Indizi che la squadra mobile pensa possano essere un buon punto di partenza per approfondire la realtà di Sabaudia in tema di droga: un mercato a quanto pare fiorente soprattutto d'estate, ma che per tutto l'anno vedrebbe flussi di un certo rilievo. Ora sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, la rete di complici e assuntori intorno a Corni.

Stefania Belmonte

