Aveva avviato una fiorente attività di spaccio, tanto che non lavorava da tempo, mentre invece riusciva a guadagnare somme ingenti. Alla fine però è stato scoperto dai carabinieri e arrestato. Un giovane di Aprilia di 30 anni, incensurato, è stato incastrato grazie a delle mirate indagini da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile diretti dal colonnello Riccardo Barbera.

L'altro pomeriggio gli uomini dell'Arma sono arrivati fino all'abitazione di Casello 45 dove da tempo era stato notato uno strano via vai. Non sono mancati quindi servizi di controllo e appostamento e poi il blitz finale. I carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti ed hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa del 30enne. Non è stato difficile ritrovare lo stupefacente: il giovane, evidentemente convito di non essere beccato, aveva la droga che spacciava tutta poggiata sul tavolo in cucina. E' stato facile dunque recuperare e sequestrare tutto: 400 grammi di cocaina, 600 di hashish, 380 grammi di marijuana, per un totale di oltre un chilo di stupefacente. Sotto sequestro anche due bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi da vendere. Il ragazzo non ha potuto fornire troppe spiegazioni, per lui è scattato subito l'arresto. Ora però si trova ai domiciliari presso la sua abitazione dove vive solo. Altra circostanza ideale per permettergli di mettere in piedi il suo piccolo market della droga. I carabinieri in questo periodo stanno portando avanti una serie di controlli mirati contro lo spaccio di droga, attività criminale particolarmente fiorente sul territorio pontino, in particolare ad Aprilia, città che offre ottime vie di collegamento tra la Capitale e il sud pontino, nonché anche verso i Castelli e il capoluogo pontino. I militari di via Tiberio ora sono impegnati in altri accertamenti per capire quale sia la rete di approvvigionamento del 30enne, dunque da dove provenisse tutta quella droga. Indagini a tappeto anche per rintracciare gli eventuali complici del giovane. In questi giorni per i carabinieri del Reparto Territoriale sono stati giorni intensi: sono riusciti ad arrestare gli autori di una rapina, hanno catturato il latitante Gianfranco Mastracci ed hanno eseguito anche dei sequestri di armi rubate.

