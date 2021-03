17 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







I CONTROLLI

Droga nascosta in un pacchetto di sigarette. È quanto rinvenuto a Scauri dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia nel corso di un controllo del territorio. I militari agli ordini del Capitano Michele Pascale stavano svolgendo una serie di perlustrazioni nelle aree che notoriamente sono frequentate dagli assuntori di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei carabinieri c'è stato un fuggi fuggi generale e nell'occasione è stato gettato a terra un pacchetto di sigarette. Gli uomini dell'Arma hanno pensato bene di dare un'occhiata e hanno raccolto l'oggetto all'interno del quale erano stati occultati 20 grammi di cocaina. Uno stratagemma utilizzato dagli spacciatori per nascondere la droga e passare inosservati. Il ritrovamento ha testimoniato la presenza di pusher in alcune piazze dove si incontrano i giovani per approvvigionarsi della droga. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo per esperire ulteriori accertamenti sul caso. Si tratta dell'ennesimo sequestro da parte dei militari nel sud della provincia di Latina.

SENZA PATENTE

Un'altra operazione è stata compiuta, invece, a Minturno dove i carabinieri della locale stazione, nell'ambito di servizi di controllo alla circolazione stradale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino un 34enne di Formia, che era stato fermato alla guida di un'autovettura.

Alla richiesta dei documenti, l'uomo ha esibito una patente di guida contraffatta, che è stata successivamente sequestrata. Inoltre, i militari dell'Arma hanno verificato che il 34enne non aveva mai conseguito la prevista abilitazione alla conduzione di autoveicoli. E per questo è stato deferito a piede libero.

Giu.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA