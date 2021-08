Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

I NOMI

Sono 38 gli imputati del procedimento Arpalo 2 per i quali i sostituti procuratori Giuseppe Bontempo e Claudio De Lazzaro, titolari dell'inchiesta, hanno chiesto il rinvio a giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa. Si tratta dell'ex presidente del Latina Calcio ed ex parlamentare di Fratelli d'Italia Pasquale Maietta, la sua socia e anche lei per un periodo alla guida della società sportiva Paola Cavicchi, i figli di quest'ultima Fabrizio e Roberta Colletti, Antonio Aprile, Giovanni Fanciulli, Paola Neroni, Luciano Zuliani, Fabio e Ivano Allegretti, Ada Pozzato, Salvatore Di Raimo, Sergio Tari, Angela Rigato, Massimiliano Mancini, Dario Antonucci, Andrea Melzi, Stefano e Gianni Zampieri, Augusto Bizzini, Maz Spiess, Cheti Melzi, Giuseppa Sciuto, Pierluigi Sperduti, Giampiero Sisto, Davide Zinicola, Nicola Grieco, Marco De Cupis, Regina Daniela Wainstein, Angelo Ferullo, Benedetto Mancini, Simone Allegretti, Sossio La Ricci, Krzysztof Samiec Marek, i finanzieri Claudio Arpaia, Riccardo Tomei e Ciro Pirone e anche la società Latina calcio attraverso i curatori fallimentari. Molti di loro, peraltro, figurano già nel procedimento Arpalo' il cui processo è già in corso di svolgimento davanti al Tribunale di Latina. Tra le parti offese ci sono l'Agenzia delle entrate di Latina e la direzione di quella Collatino Roma 4, il Comando provinciale della Guardia di finanza di Latina, la curatela fallimentare delle società cooperative Tre Assi e Emme, la curatela fallimentare dell'Unione sportiva Latina Calcio. Il gup La Rosa ha accolto la richiesta della Procura del dicembre 2020 e ha fissato l'udienza preliminare per il 10 febbraio del prossimo anno.