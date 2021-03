27 Marzo 2021

LA TRAGEDIA

Era un esperto e chissà quante altre volte era riuscito a dileguarsi. L'ultimo colpo, però, è finito nel sangue. Un uomo di 52 anni è morto e i suoi complici sono ricercati dalla Polizia dopo che nel tardo pomeriggio di ieri il tentativo di furto che stavano mettendo a segno è fallito ed è finito nel peggiore dei modi.

LA RICOSTRUZIONE

Erano da poco passate le 18 quando è arrivato l'allarme alla centrale operativa dell'Ares 118 e alle forze dell'ordine. Una caduta da circa tre metri, forse un ladro che tentava di entrare nell'abitazione. Immediati i soccorsi, prima dell'ambulanza - che ha trovato l'uomo in condizioni disperate - poi dell'elicottero. Tutto inutile per Diego Fusser, di Aprilia, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo - secondo una prima ricostruzione - è stato scoperto mentre tentava di rubare insieme ad altri due-tre complici in un'abitazione di via Trasversale 20, tra Borgo Faiti e Borgo San Michele.

Momenti concitati, secondo il racconto delle vittime, e la fuga dei ladri. Fusser, però, nel tentativo di uscire dall'abitazione è caduto dal pianerottolo ed è volato per circa tre metri.

A chiamare i soccorsi sono stati i proprietari dell'abitazione, sconvolti prima dall'aver trovato i ladri poi per quel volo, e quelli di un deposito agricolo che si trova proprio sotto alla casa dove erano entrati o stavano cercando di entrare - in serata i particolari erano ancora al vaglio della polizia - i ladri. Anche sul numero di complici, se due o tre, si stavano svolgendo accertamenti, così come sui mezzi utilizzati per raggiungere - con tutta probabilità da Aprilia - via Trasversale.

Gli uomini della squadra volante, diretti da Giovanni Scifoni, hanno lavorato fino a tardi insieme ai colleghi della polizia scientifica per cercare di raccogliere più elementi possibili e valutare, anche, la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Via Trasversale taglia a metà la 156 poco dopo l'ex Pfizer ma l'episodio è avvenuto in una zona dove ci sono abitazioni e attività, appunto tra San Michele e Faiti. Il magistrato di turno ha disposto tutti gli accertamenti del caso sulla vittima e oggi, con molta probabilità, affiderà l'autopsia.

LA VITTIMA

DIego Fusser, dicevamo, era una vecchia conoscenza. Era noto anche come Ringo e in passato era stato componente della cosiddetta Banda delle ville, attiva tra Lazio, Marche e Toscana. Arrestato in più occasioni, evidentemente non aveva perso la voglia di svaligiare abitazioni. Appartenente a una famiglia di sinti giostrai residente nella zona di Campo di Carne, ad Aprilia, Fusser era considerato il protagonista - tra gli altri - di un furto in casa di un generale della Guardia di Finanza. Ieri sera i poliziotti hanno fatto visita anche ai familiari, non è escluso che insieme all'uomo ci fossero componenti del solito gruppo come complici.

Giovanni Del Giaccio

