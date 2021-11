Venerdì 19 Novembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

La provincia registra altri 72 casi in 24 ore e purtroppo anche un'altra vittima del covid. Ben 51 dei nuovi contagi sono ancora concentrati tra Latina, Aprilia e Cisterna, che contano rispettivamente 22, 17 e 12 positivi. Decisamente più contenuti i dati che arrivano invece dagli altri comuni: cinque a Fondi, quattro a Formia, tre a Sermoneta e Sonnino, due a Sezze, uno solo infine a Itri, Minturno, Sabaudia e Terracina. Per un totale di 1.211 contagi complessivi dall'inizio del mese ad oggi, una media dunque di 97 al giorno. Scuola e ambiti familiari sono i canali attraverso cui il virus continua a diffondersi più rapidamente e la diffusione dei focolai rende spesso complesso e difficoltoso il lavoro di tracciamento.

A Itri intanto è stata disposta la chiusura di tre locali pubblici, due bar e una pizzeria, i cui titolari sono risultati positivi nelle ultime ore. Un altro decesso ha poi interessato il territorio pontino, il 14° dall'inizio del mese. Si tratta di un paziente di 91 anni che era residente ad Aprilia, con diverse patologie importanti e vaccinato con doppia dose lo scorso aprile. Il bollettino di ieri non riporta nuovi ricoveri all'ospedale Goretti, ma tre pazienti sono stati trasferiti da Latina in altri ospedali della regione. Sono state infine 12 le guarigioni segnalate e 1.210 le vaccinazioni totali, di cui 798 terze dosi, 280 seconde dosi, 132 prime. Proprio in tema di vaccini, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha ricordato che, nell'arco degli ultimi sei mesi, sono stati evitati nel Lazio 2mila decessi. «Non vi possono essere dubbi ha spiegato sull'importanza di fare velocemente l'intero ciclo vaccinale compreso il richiamo. Rispetto allo stesso giorno di un anno fa nel Lazio abbiamo 1.777 casi in meno, 2.459 ricoverati in meno in area medica e 241 in meno in terapia intensiva».

La necessità di aderire alla campagna vaccinale è stata ribadita anche dalla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli nel corso di una diretta Facebook con il sindaco Coletta: «Possiamo dire ormai che la quarta ondata è iniziata ha spiegato Abbiamo avuto un incremento importante dei casi ma la vaccinazione e la rete ospedaliera tengono. Solo in questa settimana registriamo un rallentamento di questo incremento. Partite le terze dosi per over 60 e abbiamo già una copertura buona per gli over 80. Non bisogna avere paura di farla, né pensare di rinviarla perché il green pass è ancora valido».

Laura Pesino

