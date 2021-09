Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

E' stata trovata una soluzione alternativa per le due seconde classi elementari del plesso formiano di Castellone, che, a causa dei lavori in corso nell'edificio centrale di via Rubino alta, erano alla ricerca di una sistemazione più adeguata, anche se provvisoria, dopo le contestazioni effettuate lunedì dai genitori sulla scelta dei due locali, ritenuti inadatti, nel seminterrato della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vindicio. E' stato lo stesso parroco don Alfredo Micalusi ad assicurare ieri mattina la disponibilità di due nuovi locali attigui alla chiesa di Sant'Erasmo, nel quartiere di Castellone, adibiti abitualmente a catechismo e altre attività di Azione cattolica. Un sopralluogo - al quale hanno partecipato il dirigente scolastico dell'Istituito comprensivo Alighieri-Ventotene, Vito Costanzo, e un tecnico del Comune - ha permesso di accertare le discrete condizioni dei locali che, concessi in comodato d'uso, saranno adattati ad aule e per i quali saranno eseguiti, a spese del Comune, urgenti lavori di pulizia e sistemazione, per consentire, forse già lunedì, l'avvio delle lezioni nella nuova sede. Per questa settimana, intanto, i 28 bambini delle due seconde classi elementari svolgeranno lezioni outdoor con le loro maestre sulla spiaggia di Vindicio, al Lido Bandiera.

E le restanti classi? Le due prime classi e le tre dell'infanzia occupano l'ala agibile dell'edificio, attigua al parcheggio - spiega il dirigente scolastico Vito Costanzo - mentre le terze, quarte e quinte sono state trasferite alla Dante Alighieri, in via Divisione Julia. Il Comune ha annunciato anche l'acquisto di container da destinare ad aule provvisorie, ma noi confidiamo in una rapida conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio centrale di via Rubino e intanto ringraziamo la Curia per la sua generosità e responsabilità sociale.

Problemi, al momento, anche per un'altra scuola formiana, l'Istituto professionale alberghieroAngelo Celletti, dove, a causa dello slittamento nella consegna del nuovo convitto per lavori di ristrutturazione, l'inizio delle attività convittuali avverrà il 27 settembre. E' una data ufficiosa - fa sapere il vice rettore Valter D'Acunto - Potremmo aprire anche qualche giorno prima. Per gli alunni convittori sarà prevista la didattica integrata da casa per questi primi giorni di scuola, secondo le modalità di accesso dello scorso anno..

