«Scampato pericolo per il sito di stoccaggio alla Plasmon, salve le prospettive e l'occupazione aziendale», a renderlo noto è il segretario nazionale Uila, Giorgio Carra che esprime soddisfazione «per la decisione con cui la Commissione, incaricata dal Comune di Latina, ha respinto ogni possibilità di realizzare una discarica adiacente al sito della Plasmon. Ringraziamo il sindaco Damiano Coletta e il Prefetto di Latina Maurizio Falco per aver convocato e ascoltato le ragioni delle organizzazioni sindacali». Secondo il sindacato «la scelta di aprire una discarica accanto alla Plasmon ci è parsa sin dall'inizio completamente inappropriata proprio per le possibili prospettive future sull'azienda che, ancora oggi, è la più importante a livello nazionale per l'alimentazione dell'infanzia e che, nonostante i ridimensionamenti, ha continuato a produrre in Italia puntando inoltre sulla tracciabilità e la qualità delle produzioni». La notizia è stata resa nota nell'ambito di un incontro convocato dal Prefetto Maurizio Falco con le Rsu aziendali, insieme a Fai, Flai e Uila. In questa occasione il Sindaco Damiano Coletta ha confermato che la Commissione incaricata dal Comune di Latina, ha dato parere negativo assicurando la delegazione sindacale che nell'area contigua la Plasmon non verrà insediata nessuna discarica. I comitati hanno intanto organizzato un sit in questa mattina in piazza del Popolo, a Latina. All'iniziativa, programmata dalle 8.45 alle 11, parteciperanno i comitati No alla discarica di Borgo San Michele, di Fogliano e Borgo San Donato, mobilitati contro il progetto del sito di stoccaggio. Si è scelta appositamente la mattinata di domani perché il sit-in coinciderà con la seduta del consiglio comunale monotematico convocato per discutere della discarica: «Abbiamo deciso di farlo lo stesso perchè al momento non abbiamo certezze e siamo spaventati», spiega Fabiano Macale, presidente del comitato.

Francesca Balestrieri

