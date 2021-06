Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

PRIVERNO

Duro attacco alla sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia, da parte di Tommaso De Paolis che ora chiede l'attenzione del Prefetto Maurizio Falco sulla problematica legata ai profili attivati dal primo cittadino sui social ed in particolare su Facebook. La critica riguarda Scrivi al sindaco, un gruppo pubblico, spiega, De Paolis, con oltre quattromila membri «da cui si desume aggiunge il latore dell'esposto, che la Bilancia gestisce iscrizioni, moderatori, le impostazioni e i post che giustificherebbe nell'impossibilità di poter raccogliere le segnalazioni dei cittadini (problemi, guasti, disfunzioni ed altro pubblicati sui vari gruppi spontanei». Un altro profilo «amministrato dalla Bilancia insieme all'assessore all'Ambiente Antonio Ines, è il gruppo Ecopolis Priverno con quasi tremila membri, creato si desume - per dare risposte a tutte le domande degli utenti del nuovo servizio di raccolta come il porta a porta». Tommaso De Paolis, non si ferma ai soli profili, ma cita che analizzando quanto esposto, - e lo chiede al Prefetto - «se degli amministratori pubblici eletti possano interagire con la cittadinanza per tutti gli svariati motivi, ricorrendo ai social media in genere, tramite pagine e/o profili non ufficiali, riconducibili però a questioni attinenti meramente attività della Res Pubblica e di sovente accade aggiunge che sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Priverno, vengono condivisi post del profilo privato di Anna Maria Bilancia. Ma il punto principale rimane per De Paolis il fatto che il comune «non sia dotato di apposito regolamento per la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito web istituzionale e dei social media». Eppoi. indica l'esponente, che «debbono essere i pubblici funzionari e non i politici a gestire tale rapporto». Ora bisognerà vedere come il Prefetto intenderà sbrogliare la questione posta da De Paolis e come lo stesso sindaco voglia rispondere alle critiche.

Sandro Paglia

