26 Maggio 2021

«Con questa operazione viene finalmente riconosciuto in via ufficiale il coinvolgimento di professionisti nel sistema malato che si è creato intorno ai braccianti. È la prima volta in Italia che viene arrestato un medico per questo ed è secondo me una notizia di portata non soltanto nazionale, ma internazionale». A parlare è Marco Omizzolo, giornalista e sociologo Eurispes, da sempre al fianco dei senza diritti, dei braccianti che si spezzano la schiena nelle campagne pontine sotto il sole.

«Nel 2016 racconta - denunciammo come associazione questa situazione nel dossier Doparsi per lavorare come schiavi, un dossier sul quale lavorarono la procura e persino le Nazioni Unite. Oggi il riconoscimento di quello che non era solo un sospetto». Al di là dei necessari distinguo (anche perché commercialisti in questa storia sembrano non esserci) Omizzolo esprime un giudizio molto duro sui professionisti che lavorano con i braccianti, e lancia un'accusa pesante probabilmente perché in tanti anni ne ha viste parecchie e di brutte. «Lo diciamo da tempo - afferma ormai nel pontino ci sono più avvocati e commercialisti a caccia di indiani che caporali. Si vede dal sistema che si è radicato intorno».

Il riferimento è anche alle vecchie operazioni, quando venivano scoperti soltanto caporali e spacciatori di bulbi di papavero, ma dietro secondo lui c'era ben di più. «Quello dei bulbi di papavero - spiega Omizzolo - è un metodo utilizzato principalmente al sud pontino, nei campi a sud di Terracina. Dai bulbi di papavero, nella fase finale dell'estrazione dell'eroina, vengono ricavati dei semini che si assumono sciolti in bevande o sotto la lingua, non considerati vera e propria droga perché danno un effetto simile allo stordimento, utile comunque per non sentire la fatica del lavoro oltre ogni limite di legge. Quella che emerge oggi è una realtà ancora più grave, e forse anche frutto del vecchio metodo: il fenomeno si è spesso radicalizzato conclude il sociologo molti indiani sono passati a droghe pesanti, alcuni sono morti di overdose nei campi. Almeno una decina. Il fatto che il sistema delle sostanze stupefacenti per non sentire il dolore e la fatica si sia evoluto, addirittura con la prescrizione di farmaci e con il danno al sistema sanitario nazionale, è forse anche dovuto a quello. Perché c'è bisogno di qualcosa in più».

