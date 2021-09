Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

Slittano di altri sei mesi le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati della provincia di Latina. E' quanto ha deciso il commissario straordinario dell'organismo forense Giacomo Mignano con una determina che revoca quella emanata precedentemente e che fissava l'appuntamento elettorale per il 13 e 14 ottobre prossimi. Si voterà invece il 30 e 31 marzo 2022 a causa di una serie di circostanze che rendevano impossibile svolgere l'assemblea degli scritti nella data fissata in prima battuta, circostanze delle quali si è discusso nei giorni scorsi in una riunione con il presidente del Tribunale. Caterina Chiaravalloti ha fatto presente che il 13 e 14 ottobre c'era una vera e propria concentrazione di udienze, alcune indifferibili, all'interno del Palazzo di giustizia e che sarebbe stato quindi impossibile utilizzare l'aula della Corte di assise, quella dove viene allestito il seggio elettorale. Oltre a ciò l'elevato numero di presenze in quei due giorni non avrebbe neppure garantito il mantenimento del distanziamento sociale secondo quanto previsto dalle norme anti Covid. Alla luce di questo quadro anche il rappresentante della Asl ha concordato sulla necessità di differire la consultazione al periodo primaverile ed è stata dunque individuata la data del 30 e 31 marzo del prossimo anno. Anche il tentativo da parte del commissario Mignano di individuare un'altra sede dove ubicare il seggio elettorale per evitare ulteriori slittamenti si è conclusa con un nulla di fatto. L'idea era quella di utilizzare il palazzetto dello sport tanto che ne è stata richiesta la disponibilità al Comune di Latina per il 13 e 14 ottobre ma la struttura era già impegnata ed è stato impossibile trovarne un'altra in grado di ospitare, in totale sicurezza, un'affluenza di oltre 1800 persone per consentire lo svolgimento dell'assemblea. Così si voterà a marzo previsa adozione di un nuovo piano di sicurezza che sarà sottoposto sia alla Asl che alla presidenza del Tribunale fatta salva la possibilità scrive Mignano di individuare un altro sito idoneo a garantire il corretto svolgimento dell'assemblea. Gli avvocati che saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio dell'ordine, vale a dire i 15 componenti che poi eleggeranno il presidente, sono in totale 1865. Fino a marzo dunque a gestire l'organismo sarà il commissario straordinario Mignano.

E.Gan.

