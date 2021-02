© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONII conti non tornano, e i sindaci vogliono vederci chiaro. Sulle morosità, ma anche sui mutui. La conferenza dei sindaci dell'Ato 4 di ieri ha approvato a maggioranza la nuova dotazione organica per la Segreteria tecnica operativa (si passerà nell'immediato da 1 a 5-6 dipendenti) e il passaggio della gestione a Sabaudia, ma su mutui e morosità il dibattito è stato rinviato. Partiamo dalle morosità. Bassiano figura come uno dei Comuni più morosi, ma il sindaco Domenico Guidi non ci sta: «Abbiamo fatto un accordo con Acqualatina che doveva rimborsare al Comune i mutui, versare le somme relative ai canoni e altre incombenze come l'emungimento delle sorgenti, quindi il debito è azzerato, anzi». Più netto lo stesso presidente della Provincia, che è anche sindaco di Pontinia, Carlo Medici: per il suo Comune, il gestore lamenta una morosità di 115.475 euro; di questi, 27.327 euro sono di uso pubblico, ma Medici ribatte: «Non ci risultano bollette pubbliche non saldate come Comune, il gestore deve essere attento e preciso». Anche Latina ha una presunta morosità pubblica importante, pari a 452.065 euro, e il primo cittadino, Damiano Coletta, annuncia che «mi sono riservato di far fare una verifica dai nostri uffici». Antonio Terra (Aprilia, 719mila euro di presunta morosità pubblica) ricorda che «il gestore non ci ha mai rimborsato neanche un euro dei mutui, sono 4 milioni di euro che dobbiamo riavere indietro» e annuncia controlli sulle utenze.Diverse le posizioni sulle proposte di recupero delle morosità. Medici afferma che «chi paga regolarmente non può pagare anche per i morosi, bisogna scongiurare l'aumento tariffario e per questo i controlli devono essere fatti. Ferma restando la tutela delle utenze deboli, che sono comunque aiutate da bonus idrico, redditi di cittadinanza e altre forme, i furbetti vanno perseguiti. Abbiamo circa 700 utenze che in media accumulano bollette da 2.090 euro, e che non pagano: dobbiamo capire chi sono. Quando non paghi il gas, o la luce, viene staccata e basta; quando si deve eseguire uno sfratto, si viene accompagnati dalla forza pubblica».Di diverso avviso i suoi colleghi: «Sarà un argomento molto dibattuto», osserva Coletta, mentre per Guidi «occorre verificare se non siano dovute a disoccupazione o difficoltà economiche» e per Terra «non è che mandiamo i vigili anche per le morosità del Comune: sulla TaRi siamo al 50% di morosità e non è che non raccogliamo più i rifiuti per strada».Complesso anche il discorso sui mutui. La delibera in discussione ieri propone la ricostruzione e fotografia dei mutui accesi da tutti i Comuni dell'Ato e stato dei pagamenti e rimborsi. Il discorso non è da poco, non solo per le casse dei Comuni, ma anche per i cittadini, visto che, riporta la relazione, «la componente dei mutui incide sulle tariffe annuali per circa il 2-3%». Nel 2019, 2,13 milioni di euro pagati dagli utenti. Angelo Delogu (Priverno), ieri è stato chiaro: «Se la voto, impegno il mio Comune, ma non ho alcun mandato, dal Consiglio o dalla giunta, per farlo». Il discorso è complesso: «Quando è subentrato il gestore - ricorda Guidi - i mutui, sottoscritti con Cassa depositi e prestiti per i lavori di acquedotto o depurazione, passarono a carico del gestore stesso, che recupera l'importo dalla tariffa e deve girarlo al Comune, che mette in Bilancio l'importo. È una partita di giro: ma se i soldi poi non arrivano? La Corte dei conti chiede spiegazioni al Comune».An. Ap.