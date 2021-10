Domenica 3 Ottobre 2021, 05:03

GLI ALTRI CENTRI

I comuni pontini con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, in cui si vota oggi e domani, sono: Priverno, Pontinia, Itri, Castelforte, Norma, Sperlonga e Roccasecca dei Volsci. Comunque vada, all'esito dello spoglio verosimilmente già nel pomeriggio di domani - sarà possibile conoscere i nomi dei rispettivi sindaci e le nuove composizioni di Consiglio comunale. Per l'elezione del sindaco non è richiesta la maggioranza assoluta: vince chi prende più voti e non ci sarà alcun ballottaggio. Inoltre non è consentito il voto disgiunto. Nei comuni di Priverno, Pontinia e Itri, con popolazione superiore a 5mila abitanti, è consentito esprimere la doppia preferenza per la scelta dei consiglieri, rispettando la parità di genere. Negli altri quattro comuni, Castelforte, Norma, Sperlonga e Roccasecca dei Volsci, invece, con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, è consentito esprime una sola preferenza per il nuovo Consiglio comunale. Oggi i seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.

LE CANDIDATURE

Annamaria Bilancia, sindaca di Priverno, si rimette in pista con la lista Ancora per Priverno, A lanciarle la sfida è Ernesto Cesare Desideri con Agenda per Priverno. A Pontinia, il sindaco uscente Carlo Medici, che si ripropone con Pontinia Città Ideale Quattro, dovrà vedersela con il suo predecessore Eligio Tombolillo in corsa con Progetto per Pontinia, ma anche con Massimiliano Antelmi sostenuto da Pontinia Futura e Pasqualino Pisano con la lista M5s. Tre le alternative per uscire dal commissariamento di Itri: Antonio Fargiorgio (ultimo sindaco eletto) con Itri Facciamo Futuro, Giovanni Agresti con Ripartiamo e Giuseppe De Santis con Promessa per Itri. A Castelforte sono candidati alla carica di sindaco Gianpiero Forte (con la lista Liberi per Castelforte), Angelo Felice Pompeo (con la lista Castelforte Rinasce) e il sindaco uscente Giancarlo Cardillo (con la lista Castelforte Futura). Mario Cassoni (con la lista Rinascita Popolare) e Andrea Dell'Olmo (con la lista Progetto Norma), nel comune di Norma, sfidano il sindaco uscente Gianfranco Tessitori che si ripropone (con la lista Norma Protagonista-Democratici per Norma). Di nuovo in corsa per la poltrona più ambita di Sperlonga il sindaco uscente Armando Cusani (lista Cusani) che dovrà vedersela con due concorrenti, Marco Toscano (lista Sperlonga Cambia) e Vincenzo Viola (lista Viola). A Roccasecca dei Volsci con la sindaca uscente Barbara Petroni (lista Vivere la Rocca) si è candidato Massimo Mattoni (lista Roccasecca Domani).

