IL CONFRONTOI segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil dicono no alla localizzazione di un sito di rifiuti non lontano dalla Plasmon a Latina, mentre il sindaco annuncia di voler incontrare l'Ad dell'azienda e la nomina di tecnici del Comune. «Noi siamo contrari, non si può mettere il sito vicino a dove si preparano alimenti per l'infanzia; questa localizzazione mette in discussione uno stabilimento che dà lavoro a 850 famiglie. Non possiamo permetterci di dare neanche un'alea alla multinazionale per lasciare il territorio», afferma Roberto Cecere, segretario generale Cisl di Latina al termine di un incontro (online) fortemente richiesto dai sindacati «perché abbiamo 850 lavoratori allarmatissimi». Un confronto avuto ieri, insieme ai vertici degli altri sindacati, con il sindaco di Latina, Damiano Coletta e il presidente della Provincia, Carlo Medici. Cecere è durissimo, e spiega come «a Pontinia (dove Medici è sindaco, ndr), c'è già un'area industriale come Mazzocchio, dove ci sono diversi siti abbandonati: allora perché si devono rovinare altri ettari vergini, a ridosso del Parco nazionale del Circeo e del canale di Rio Martino, dove ci sono, oltre alla Plasmon, anche altri siti commerciali? Quel posto può avere altre prospettive di sviluppo». Secondo Cecere, inoltre, «al nord il ciclo dei rifiuti è completo, si fa business, gli inerti, se fatti bene, finiscono ai cementifici dove vengono amalgamati con la malta. Qui si pensa ancora a metterli sotto terra. Inoltre, intorno alla sede di Abc ci sono spazi sufficienti per il trattamento dei rifiuti, per iniziare a fare un discorso virtuoso». Era stato lo stesso sindaco Coletta, a spiegare di avere incontrato i sindacati, e ad annunciare come «a breve incontreremo l'Ad della Plasmon per chiarire la vicenda, e entro 24 ore saranno nominati uno o due tecnici di fiducia del Comune per vagliare la proposta del sito che, nel documento tecnico della Provincia ha ricevuto tre pallini verdi. Lo smaltimento dei rifiuti è un problema di tutti, ma nessun sindaco ha alzato la mano per dire fatelo da me. C'è un commissario che ora può decidere da solo, e il rischio è che indichi ancora Montello, dove ci sono già 6 milioni di tonnellate di rifiuti e che va chiuso e bonificato. I sindacati hanno espresso difficoltà per la Plasmon, ma ho chiarito che il rischio di impatto dovrà essere zero, che dovranno esserci le garanzie che ci andranno solo inerti, che ci sarà un ristoro per Montello, e che ci dovranno essere altri due siti analoghi in provincia. Se poi i tecnici diranno che il sito non va bene, presenteremo quelle analisi». Intanto però, il documento tecnico di via Costa che individua il sito andrà in Regione. La decisione è stata assunta ieri dalla commissione Ambiente di via Costa, che ha stabilito di dare mandato al dirigente di settore di predisporre un documento da tramettere alla Regione che contenga anche lo studio per l'individuazione dei siti, insieme alla delibera approvata dal Consiglio di diniego all'utilizzo di Montello e La Cogna. «Abbiamo ricostruito quanto discusso in questo ultimo anno e mezzo, ma nessuna decisione finale sui siti è presa, siamo ancora in fase interlocutoria», spiega Domenico Vulcano, presidente della commissione, che ieri ha anche approvato l'adesione al manifesto di intenti nell'ambito del Contratto per il Lago di Paola, nel Comune di Sabaudia per lo sviluppo sostenibile dell'intera area.Andrea Apruzzese