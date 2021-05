19 Maggio 2021

IL CASO

Non si ferma sul territorio il monitoraggio della comunità indiana, che dopo il flop dello screening organizzato a San Felice Circeo conterà ora anche su altre strategie, in particolare sui test a tappeto effettuati direttamente all'interno delle aziende agricole da nord a sud della provincia, con l'obiettivo di cercare di rintracciare anche chi ha una posizione irregolare sul territorio o ha di recente fatto viaggi nel proprio Paese d'origine. Proprio questa infatti, nonostante la collaborazione avviata dalle istituzioni con i rappresentanti della comunità sikh, sembra essere la difficoltà maggiore, che al momento non ha consentito alla Asl di rintracciare il caso indice di variante indiana a cui potrebbe essere legato il positivo scoperto nei giorni scorsi. Intanto, i dati definitivi dello screening a Borgo Montenero contano complessivamente 65 test effettuati, con la sola positività di una bambina che è stata smentita dal successivo tampone molecolare. Sono arrivati anche i risultati dei tamponi ai cittadini positivi di Bella Farnia: su 24 molecolari 15 sono ancora positivi, altri nove indiani ospitati nella struttura covid di Sabaudia invece potranno tornare a casa perché negativi.

Intanto, proprio il caso degli indiani residenti in provincia è arrivato all'attenzione del Parlamento con il deputato pontino Raffaele Trano che ha chiesto chiarezza e strategie precise. . «Vista la fase così delicata che stiamo vivendo trovo dunque ancor più intollerabile quanto sta accadendo i provincia di Latina con i controlli sulla comunità indiana, una delle più folte presenti in Italia, composta da circa 30mila persone. Si tratta in buona parte di sikh, troppi dei quali pesantemente sfruttati nelle aziende agricole della zona e costretti a vivere in condizioni di forte disagio, come emerso in diverse inchieste e come più volte discusso anche in sede parlamentare. Tra quei braccianti il Covid sta circolando pericolosamente e la Asl di Latina sta facendo tutto il possibile per controllare quei cittadini. Ho chiesto ai ministri della Salute e dell'Interno che vengano a riferire nella stessa aula su cosa stanno facendo affinché in provincia di Latina si eviti il proliferare dei contagi e si riporti la legalità in un mondo che sinora ha consentito di fare affari a pochi e costretto troppi lavoratori a vivere in condizioni tristemente simili a quelle degli schiavi. La Asl sta facendo la sua parte ed è ora che la facciano anche gli altri».

La.Pe.

