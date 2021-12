Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

La viceministra al Mise Alessandra Todde ha fatto visita giovedì allo stabilimento Sicamb di Latina che rientra nell'operazione di investimento che ha portato ad un aumento di capitale di 9,4 milioni di euro, con il supporto del fondo gestito da Invitalia per conto del Mise, che ha partecipato con una quota di minoranza pari a 4,5 milioni di euro affiancando partner privati internazionali e il socio storico che avranno invece la maggioranza del capitale sociale. Erano presenti ieri anche i sindacati provinciali che seguono la vicenda da sempre e che hanno accompagnato il difficile percorso dei dipendenti verso quella che ora sembra una soluzione. Dagli anni '70 ad oggi spiega Emanuela Ricci della Fiom Cgil di Latina e Rsu aziendale - l'azienda ha visto l'alternarsi di periodi di crescita a periodi di crisi, sempre supportate però da finanziamenti pubblici. Ma a partire dalla fine del 2018 la crisi aziendale dovuta principalmente a mancanza di liquidità, si acuisce e degenera a metà del 2019. La Rsu con tutti i lavoratori alzano i toni, iniziano sit in di protesta davanti alla prefettura di Latina e in pochi giorni si organizza la manifestazione sotto il Mise. Nel frattempo a febbraio 2020, l'azienda ha aperto la procedura per il concordato preventivo. Il 16 Gennaio la Viceministra al Mise Alessandra Todde ha dichiarato completato il percorso di ristrutturazione di Sicamb, con l'intervento del Mise, e con l'ingresso di ST Engineering Aerospace e di altri soci. Rientriamo così nel Fondo di Salvaguardia delle Imprese per, appunto, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la produzione delle attività di impresa. Ora la visita della Viceministra potrebbe rappresentare l'epilogo della vertenza, spiega Ricci. L'ingresso di ST Engineering Aerospace e di altri soci, l'accesso al Fondo di Salvaguardia con il contributo di 9,4 milioni da parte del Mise, dovrebbero infatti permettere alla Sicamb di migliorare la competizione in un settore strategico non solo sul territorio pontino. Auspichiamo che la visita del vice ministro al sito di Latina non sia solo un evento sporadico. Chiederemo infatti al Mise di monitorare la situazione, verificare costantemente come verranno utilizzati i finanziamenti elargiti, memori del passato. Ad oggi le organizzazioni sindacali non sono state ancora convocate ad un tavolo istituzionale affinché si ufficializzi il nuovo assetto societario e si illustri un piano industriale reale e concreto. Allo stato attuale però la situazione lavorativa in azienda è precaria, così come la stessa organizzazione del lavoro ma i carichi produttivi per il 2021 sono in crescita così come la mole di lavoro che lascia l'azienda per impossibilità di svolgerlo all'interno. L'impegno da parte del Mise è un'ulteriore possibilità, ma rimane da affrontare insieme alle parti sociali il tema del rilancio e del piano industriale. Con l'omologa del concordato e l'insediamento del nuovo assetto societario, si è aperto uno spiraglio di luce importante non solo per i 300 lavoratori di Sicamb, ma anche per il territorio della provincia, ora però il rilancio dovrà essere reale. I sindacati comunque chiedono garanzie occupazionali e certezza degli investimenti nella definizione del piano industriale che dovrà rispettare alcuni punti fondamentali: Garantire il perimetro occupazionale e mantenere all'interno quelle lavorazioni che hanno reso Sicamb l'azienda strategica nel settore e sul territorio.

Francesca Balestrieri

