6 Maggio 2021

LA RIPARTENZA

«È stata lunga, è stata dura, ma finalmente, dopo sei lunghi mesi, torneremo a sognare in sala davanti al grande Cinema. Ci siete mancati...bentornati al cinema!». Con questo messaggio i titolari dei due cinema del Golfo, la Multisala del Mare di Formia e il cinema-teatro Ariston di Gaeta, salutano oggi la riapertura al pubblico delle sale cinematografiche. «Una decisione coraggiosa per noi viste le restrizioni ancora in vigore, una su tante il coprifuoco che ci obbliga a programmare solo due spettacoli contro i quattro della normale attività passata - sottolinea Marco Biancone della Multisala del Mare - Abbiamo tutti una gran voglia di ripartire e di poter offrire di nuovo alla nostra comunità un luogo importante di aggregazione , condivisione e cultura, un luogo sicuro dove poter finalmente passare qualche ora di serenità davanti a un grande film».

«Il cinema-teatro Ariston di Gaeta riaccende nuovamente le sue luci nel cuore della città - osserva Rita Simeone - È stato un periodo difficile, ma i nostri spettatori non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Si comincia con il cinema nella sala grande, la sala rossa. Per il teatro i tempi saranno più lunghi. Dopo l'estate contiamo di essere operativi con tutte le nostre attività». E domenica riparte anche il Teatro Bertolt Brecht di Formia, che riprende, sotto la direzione artistica di Maurizio Stammati, gli spettacoli in presenza. E lo fa all'aperto, nella pinetina Ginillat di fronte alla torre di Mola, con la stagione più attesa e amata, quella di teatro per ragazzi Famiglie a teatro alla sua XXI edizione.

«Riapriremo quando la situazione sarà più chiara e i protocolli contro il Covid permetteranno di vivere il cinema nella giusta maniera». Lo afferma il titolare del cinema Corso di Latina, Gianni Colombi che ha preso la sua sofferta decisione dopo aver preso visione delle misure da seguire per la riapertura di cinema e teatri che prevedono il 50% dei posti occupabili in sala, con un innalzamento a un massimo di 500 spettatori (prima erano 200) nelle sale al chiuso e di 1.000 spettatori (prima erano 400) in quelle all'aperto. Rimane comunque attivo il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, quindi in linea di massima sarà possibile la proiezione di soli due orari per spettacolo. Ed è quello che farà il Cinema Multisala Oxer di Latina da sabato 8 maggio con 4 film in programmazione nelle sale più capienti, alle 16:30, 17 per il primo turno e 19:30, 19:45 e 20 per il secondo in base al film scelto. Riparte invece la programmazione del teatro Moderno di Latina diretto da Gianluca Cassandra con lo spettacolo Fino alle stelle di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo per la regia di Raffaele Latagliata, con quattro repliche da domani a 16 maggio. «Pur con diverse limitazioni si riparte con gli spettacoli dal vivo, a teatro spiega Gianluca Cassandra - Certo non ci sono le condizioni migliori, le restrizioni sono importanti e purtroppo non tutto il sistema teatrale è in grado di ripartire ora. Ma non posso non pensare a tutte quelle persone che andavano a teatro poco prima delle chiusure di ottobre 2020 e che avevano dato nuovamente fiducia al Teatro Moderno. E alle quali non me la sarei sentita di dire ci vediamo a settembre». Matutateatro ancora non riparte dal vivo ma oggi alle ore 21 terrà live su Zoom l'evento Eneide XI - Radio Edit, primo studio di una nuova produzione di Matutateatro, uno spettacolo di teatro e musica elettronica, ispirato all'Eneide virgiliana.

Francesca Balestrieri

Sandro Gionti

