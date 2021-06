Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

Un terribile incidente stradale si è verificato ieri mattina, intorno alle 5, all'altezza del km 76 dell'Appia. Due veicoli - una automobile e un autocarro - si sono scontrati frontalmente. Una donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica: sarebbe risultata positiva, infatti, per un tasso di 1,93. La zona è in rettilineo, all'altezza della Migliara 48, al confine tra i territori comunali di Pontinia, Latina e Sezze e all'improvviso l'automobile condotta da una donna di 57 anni, originaria della Germania ma residente a Latina, avrebbe invaso la corsia opposta prendendo in pieno il mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta. La donna viaggiava verso Latina, mentre il tir procedeva verso Terracina. Subito sono apparse gravi le condizioni della donna, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e tirata fuori dall'abitacolo; la 57enne è stata immediatamente portata al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina e poi trasferita dopo alcune ore al San Camillo di Roma. La prognosi, nella serata di ieri, era ancora riservata. L'uomo che era alla guida dell'autocarro, un 43enne, è invece rimasto illeso nello scontro. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Latina con due pattuglie ed in ausilio, anche una pattuglia della polizia stradale di Terracina, che ha deviato il traffico. L'Appia infatti è rimasta chiusa per alcune ore, fino a tarda mattinata, per consentire tutti i rilievi del caso. L'esatta dinamica dell'incidente infatti è ancora in corso di verifica da parte dei carabinieri, che vogliono vederci chiaro sulle cause dell'incidente.

