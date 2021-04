21 Aprile 2021

NEL CAPOLUOGO

Si era rifugiato nell'area abbandonata dell'ex Svar probabilmente per trascorrere lì la notte come molte altre persone senza fissa dimora, ma è stato avvicinato da tre sconosciuti, picchiato selvaggiamente e rapinato di tutto quello che possedeva. L'episodio accaduto nella serata di domenica scorsa. Vittima un 30enne cittadino indiano che ha poi deciso di recarsi alla polizia e raccontare quello che gli era capitato. Secondo la ricostruzione, tre uomini magrebini gli si sono avvicinati, uno del gruppo ha afferrato una spranga di ferro e lo ha colpito con violenza, poi quando era a terra quasi privo di sensi gli ha sottratto il telefono cellulare e il portafoglio che conteneva circa 200 euro. Il giorno successivo il 30enne, dopo essere stato soccorso e medicato, si è rivolto alla polizia e ha denunciato i fatti fornendo una minuziosa descrizione dei suoi aggressori. Proprio a grazie al suo racconto gli agenti hanno potuto avviare subito le ricerche dei rapinatori, concentrando la caccia nella zona adiacente delle autolinee ritenendo di aver già identificato almeno uno dei responsabili, un volto evidentemente già noto alle forze dell'ordine e abituale frequentatore del quartiere. Proprio in via Romagnoli, a ridosso della stazione degli autobus, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino algerino di 44 anni perfettamente corrispondente alla descrizione della vittima. Lo hanno condotto negli uffici della Questura per le formalità di rito, lo hanno interrogato e hanno poi mostrato le sue foto alla vittima che lo ha riconosciuto senza esitare, identificandolo proprio come colui che aveva imbracciato la spranga di ferro e lo aveva colpito. Il riconoscimento ha portato quindi alla denuncia a piede libero del 44enne straniero, ora accusato di rapina e lesioni personali. Si stringe il cerchio anche sugli altri due complici che quella sera erano con lui e con i quali probabilmente è stato diviso il magro bottino della rapina. Al momento i due uomini sono attivamente ricercati.

