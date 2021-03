16 Marzo 2021

Si preparavano ad un colpo ma i carabinieri li hanno sorpresi in auto con attrezzi da scasso. È accaduto a Gaeta, nella notte dell'avvio della zona rossa. I carabinieri della tenenza, nell'ambito di attività di controllo, hanno fermato tre persone della provincia di Caserta, che erano a bordo di un'autovettura nel verosimile tentativo di compiere azioni delittuose. Nella circostanza i carabinieri, dopo aver intimato l'alt ai tre sospetti, procedevano all'identificazione degli stessi ed all'immediata perquisizione del veicolo, sul quale venivano rinvenute alcune chiavi, grimaldelli ed un flex alimentato a batterie con dischi opportunamente occultati.

I tre non erano in grado di giustificare il possesso degli attrezzi né la rispettiva presenza nel comune pontino. Per questo sono stati denunciati per possesso ingiustificato aggravato di chiavi e grimaldelli. Al tempo stesso sono stati sanzionati per violazione delle misure di contenimento atte a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Nei loro confronti è stato emesso anche l foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno in quel comune per la durata di anni tre.

Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.

Denuncia a Formia, invece, per non avere rispettato il foglio di via nei confronti di un uomo. Si tratta di una persona nota alle forze dell'ordine che aveva il provvedimento da parte del commissariato di Formia e non poteva tornare in città.

