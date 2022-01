Domenica 16 Gennaio 2022, 05:05

GAETA

Dall'adescamento di minori sul lungomare di Mondragone, in provincia di Caserta, agli arresti domiciliari e ieri in carcere a Rebibbia. Gli agenti della Squadra Anticrimine del commissariato di Gaeta hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di un 73enne di Gaeta, che deve espiare la pena di sei anni di reclusione per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. L'uomo, che era già agli arresti domiciliari nella sua abitazione gaetana, si era reso protagonista nel 2019, insieme ad altri due complici, di una serie di adescamenti, sul lungomare di Mondragone, nei confronti di ragazzini di 13-14 anni rom di origine bulgara o nordafricani, che si vendevano per pochi spiccioli, spesso anche per una birra o delle sigarette. Prima adescati e poi portati presso affittacamere compiacenti, che fingevano di non sapere e vedere nulla, in uno scenario da brividi che si consumava mentre i genitori dei minori erano al lavoro nei campi presso alcune aziende agricole, ignari di quello che accadeva ai loro figli. Un turpe commercio che il pensionato gaetano, già con precedenti a carico, stava portando avanti con gli altri due complici, approfittando delle condizioni sociali disagiate dei minori immigrati, che offrivano le loro prestazioni sessuali in cambio di pochi spiccioli o altra ricompensa di lieve entità. Il pensionato gaetano, allora 70enne, indagato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento delle prostituzione minorile, fu arrestato nella stessa estate del 2019, finendo in carcere a Cassino. Successivamente venne messo agli arresti domiciliari, da cui evase e dove, subito individuato, tornò poco dopo. E ieri, a distanza di oltre un anno, gli agenti gli hanno notificato un nuovo provvedimento restrittivo per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Dopo la notifica dell'atto, il 73enne pensionato gaetano è stato trasferito in manette al carcere romano di Rebibbia.

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA