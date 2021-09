Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

PRIVERNO

E' una sfida a due per guidare il Comune di Priverno. A differenza del 2016 quando i candidati furono cinque, il 3 e 4 ottobre la competizione sarà tra il sindaco uscente Anna Maria Bilancia (Ancora per Priverno) e Ernesto Carlo Desideri (Agenda per Priverno) . Cinque anni fa la spuntò la Bilancia con 2.195 voti vcontro Desideri che ne ebbe appena 42 in meno. Stavolta non ci saranno gli altri candidati - Macci (2.071), la Fanelli (1.735) e Sanna (540) - e tutti si chiedono a chi andranno quei voti.

Anna Maria Bilancia di 61 anni, privernate, dirigente scolastica dell'Isiss Teodosio Rossi di Priverno e sindaco uscente, punta alla riconferma del mandato anche per il quinquennio 2021-2026. La sindaca uscente forte dell'appoggio di Pd, ex Sel e indipendenti intende continuare insieme a buona parte dei consiglieri comunali che l'hanno sostenuta nel percorso amministrativo con un programma che prevede - se rieletta - già nei primi cento giorni, una serie di iniziative per dare spazio alla progettazione per l'accesso ai finanziamenti (regionali in particolare - ndr), al potenziamento dell'efficientamento della Pianta organica (con assunzione di nuovi dipendenti tra cui agenti della Polizia locale e operai comunali, l'apertura di uno sportello Europa per i finanziamenti Ue oltre ad una serie infinita di iniziative per rendere ancor più Priverno sarà un comune virtuoso: Insomma ne spiega il programma la sindaca uscente, con la premessa essenziale che Priverno dovrà essere una città da vivere e dove il degrado dovrà fare spazio alla cura e al decoro per colmare le gravi lacune del passato e per sfatare anche il mito di classificarla come una cittadina dormitorio. In lista ci sono l'attuale assessora regionale Enrica Onorati, tre assessori e l'ex sindaco e vice sindaco attuale, Angelo Delogu.

Ernesto Carlo Desideri di 52 anni, nato a Rochester (Usa), privernate, commercialista si definisce un professionista al servizio della città e tenta la carta di porre all'attenzione degli elettori il suo programma che comprende in primis un attacco alla Sep e al Comune di Priverno che ne conferisce i rifiuti presso la struttura e per questo daremo battaglia in ogni ambito amministrativo, politico e se necessario giudiziario affinchè la Sep chiuda. Eppoi si aggiunge che ormai le tasse comunali sono al massimo e quindi con noi ogni euro risparmiato dalla buona gestione della cosa pubblica sarà un euro ridotto sulle tasse dei cittadini. Così vale per le tasse sulle attività commerciali e produttive che sono al massimo anche per chi decide di ristrutturare per mettere a norma, in sicurezza e migliorare la funzionalità delle proprie attività paga un'ulteriore tassa anch'essa al massimo livello. Insomma con noi gli investimenti sono un valore da premiare tanto che non dovrà pagare alcuna tassa. Sulla città si dice che è cresciuta in maniera confusa e con noi si spiega - invece saranno approvati tutti i piani particolareggiati, del traffico, marciapiedi, parcheggi, illuminazione, il Piano del colore e soprattutto quello particolareggiato del centro storico.

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA