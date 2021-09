Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

SEZZE

Sergio Di Raimo, Lidano Lucidi, Serafino Di Palma, Rita Palombi e Mirko Millozza. Ora è ufficiale, saranno loro a competere alla carica di sindaco di Sezze i prossimi 3 e 4 ottobre, dopo il commissariamento del Comune. La conferma è arrivata nella mattinata di ieri, quando tutti i candidati hanno consegnato le liste a loro sostegno - 14 in totale - alla segreteria del comune, in attesa del vaglio della Commissione Elettorale. La coalizione più numerosa si conferma quella di Sergio Di Raimo. Il candidato Dem, oltre all'appoggio del Partito Democratico, può contare su altre quattro liste: Sezze Futura, Sezze Protagonista, Di Raimo sindaco e Per Sezze. Quattro liste per la coalizione di centro-destra, guidata da Serafino Di Palma. Oltre alla Lega e a Fratelli d'Italia, il 74enne è sostenuto anche da Impronta Setina e Sezze Cambia. Occhi puntati anche sul civismo, con Lidano Lucidi che presenta il suo movimento Identità Setina sostenuto dall'omonima lista e da Lucidi Sindaco e Progetto Sezze 2000. Una sola lista, invece, per i candidati Rita Palombi e Mirko Millozza. L'ex consigliera ripropone il movimento Sezze Bene Comune e Millozza sarà invece il rappresentante del Partito Comunista Italiano.

