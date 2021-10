Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

E' il professor Pietro Del Duca, medico di Medicina Interna, il campione di preferenze a Sezze. Alle elezioni comunali del primo turno, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Lucidi sindaco ha preso 601 voti.

Della stessa lista, sempre a sostegno del candidato sindaco Lidano Lucidi, sono stati premiati anche l'imprenditrice Rosetta Zaccheo che ha incassato 185 preferenze, Maria France Pernarella, pensionata, con 162 voti e l'imprenditore Gianluca Lucidi con 136 preferenze.

Restando nell'ambito della coalizione del candidato sindaco Lucidi, si evidenzia la situazione all'interno della lista più votata in assoluto, ovvero Identità Setina. Qui il candidato consigliere Luigi Rieti, medico, ha preso 403 preferenze, seguito dalla commercialista Michela Capuccilli con 378 voti, dall'agente immobiliare Pasquale Casalini che ha preso 373 voti e dall'avvocato Federica Pecorilli con 282 preferenze. Della terza lista a sostegno di Lucidi, Progetto Sezze 2000, il candidato consigliere che ha avuto maggiori preferenze è Orlando Santoro, operaio, che ha totalizzato 181 voti.

Gli aspiranti consiglieri fin qui citati potrebbero entrare tutti in Consiglio qualora fosse eletto sindaco al secondo turno il candidato Lucidi. In caso di sconfitta, entrerebbero in aula - all'opposizione - lo stesso Lucidi, i primi due della lista Identità Setina e il primo della lista Lucidi sindaco.

Nelle liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Sergio Di Raimo spiccano le preferenze di Sezze Futura con Alessandro Ferrazzoli che ha preso 444 voti, Dorian Adrian Briciu che ha totalizzato 390 preferenze, Giovanna Marchetti che ha avuto 342 voti ed Enzo Polidoro con 300 preferenze. Della lista del Pd erge la posizione di Armando Uscimenti, ex capogruppo ed ex assessore, con 332 preferenze, Paolo Rizzo con 261 voti e Francesca Barbati con 235 voti. Della lista Per Sezze il più votato è stato l'ex consigliere comunale Mauro Calvano che ha totalizzato 231 preferenze; della lista Di Raimo Sindaco ha primeggiato Luciana Lombardi con 404 voti; nella lista Sezze Protagonista è risultato in Pietro Panfilo con 158 preferenze.

Anche in questo caso è bene precisare che i candidati consiglieri fin qui evidenziati entrerebbero a far parte del nuovo organo consiliare in caso di vittoria del candidato sindaco Di Raimo. In caso di sconfitta, invece, entrerebbero nell'assise civica, come opposizione, oltre a Di Raimo, i primi due di Sezze Futura e il primo del Pd.

Della coalizione che ha sostenuto la corsa a sindaco di Serafino Di Palma, escluso dal ballottaggio, in base ai calcoli effettuati, entrerebbe in aula lui stesso e il primo della lista di Fratelli d'Italia, cioè Orlando Quattrini con 286 voti.

Fuori gioco la lista che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Rita Palombi dove l'aspirante consigliere che ha totalizzato maggiori preferenze è stato Maurizio Baratta con 99 voti. Si precisa che le ipotesi fin qui ventilate sugli ingressi in Consiglio comunale sono al netto oltre che della elezione dell'uno o dell'altro candidato a sindaco ma anche di eventuali apparentamenti che potrebbe influire sull'attribuzione dei 16 seggi di cui è composto l'organismo consiliare setino.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA