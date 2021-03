25 Marzo 2021

SEZZE

Un pasticcio nel pasticcio potrebbe consentire una grande accelerata verso il commissariamento del comune di Sezze. Non sarà necessario attendere i fatidici 20 giorni di stallo prima di ufficializzare lo scioglimento del consiglio. Infatti, a causa di alcuni errori procedurali che diversi consiglieri avrebbero commesso nel protocollare le dimissioni, il commissario prefettizio che guiderà il comune lepino fino alla prossima tornata elettorale potrebbe essere nominato già domani. In 11 lunedì, tra consiglieri di maggioranza e minoranza, avevano deciso di assecondare la richiesta del sindaco, Sergio Di Raimo, di rassegnare le dimissioni in blocco per consentire al Commissario di insediarsi immediatamente.

«Le mie dimissioni diventerebbero irrevocabili solo tra 20 giorni e sarebbero 20 giorni di incertezza, di pressioni finalizzate a farmi cambiare idea e di stallo amministrativo - aveva dichiarato il primo cittadino in una nota indirizzata a tutti i consiglieri - È per questo che invito tutti a rassegnare le dimissioni, insieme alle mie e contemporaneamente così che, in modo immediato, si determinerà lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario». Un invito che, però, almeno in un primo momento, non aveva sortito gli effetti sperati, con i consiglieri che si erano sì dimessi, ma in via autonoma e indipendente gli uni dagli altri, una modalità che non ha permesso di attivare il meccanismo delle dimissioni in blocco che avrebbe consentito lo scioglimento immediato.

Tuttavia, la maggior parte delle dimissioni presentate dagli 11 consiglieri che hanno scelto l'altro ieri di rimettere il proprio mandato non sarebbero risultate conformi alle strette regole procedurali dettate dalla normativa e sarebbero dunque da ritenersi invalide. Stando al Testo Unico degli Enti Locali, infatti, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate personalmente e immediatamente protocollate all'Ufficio preposto del Comune. Di conseguenza, non possono considerarsi conformi al dettato normativo le dimissioni trasmesse via pec. Un mezzo, quello della posta elettronica certificata, scelto da quasi tutti i consiglieri dimissionari. Proprio questa scappatoia potrebbe consentire ai consiglieri che hanno scelto di rimettere il mandato di protocollare nuovamente le proprie dimissioni in contemporanea nella giornata di oggi e sancire, questa volta sì, lo scioglimento immediato della massima assise cittadina, così come chiesto dal sindaco Sergio Di Raimo.

Francesca Leonoro

