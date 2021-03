27 Marzo 2021

IL CASO

Sarà Raffaele Bonanno a traghettare il Comune di Sezze fino alla prossima tornata elettorale. Il 63enne viceprefetto in servizio presso il Ministero degli Interni è stato indicato ieri dal Prefetto di Latina, Maurizio Falco, come l'uomo giusto per gestire l'ordinaria amministrazione dell'Ente lepino fino alle prossima chiamata alle urne, prevista, con ogni probabilità, per il mese d'ottobre. È una città provata e ancora profondamente scossa quella in cui il commissario straordinario si dovrà insediare a partire da lunedì. Da giovedì scorso, quando Sezze si è improvvisamente svegliata con il rumore degli elicotteri e sulla gestione dei servizi cimiteriali si è abbattuta l'inchiesta Omnia 2, la cittadinanza ha inevitabilmente smarrito la fiducia nelle istituzioni. Proteste, petizioni e pressioni di ogni sorta sempre più insistenti hanno fatto capolino, soprattutto sui social, per spingere l'amministrazione Di Raimo a staccare la spina. Un primo tentativo di sciogliere la massima assise cittadina era stato fatto nella giornata di martedì, con il sindaco che si era appellato agli esponenti dell'intero consiglio comunale affinché rassegnassero le proprie dimissioni insieme a lui, in modo da scongiurare i 20 giorni di di incertezza e di pressioni necessari prima della conferma ufficiale.

L'ERRORE

Un tentativo, quello del primo cittadino, rivelatosi a vuoto, per via del mancato rispetto delle procedure previste dal Tuel. Alla luce di questo nuovo scenario, in 9, fra consiglieri di maggioranza e di minoranza, si sono recati di fronte alla segretaria comunale, Clorinda Storelli, a sottoscrivere l'atto di sfiducia che ha sancito ufficialmente la fine dell'era Di Raimo. Ieri pomeriggio alle 14:00, sul protocollo del Comune è arrivata, allora, la nota del Prefetto che ha validato la procedura di scioglimento per dimissioni contestuali prevista dall'articolo 141 del Tuel e, qualche ora più tardi, sempre dal medesimo ufficio territoriale del governo, si è sciolta la riserva sul nome del nuovo commissario prefettizio. Bonanno, classe 1957, vanta esperienze da commissario nei comuni di Cerveteri, Bracciano, Anzio, Palombara Sabina e Mentana. Il nuovo commissario resterà a a Palazzo De Magistris fino al mese di ottobre, quando è in programma la prossima tornata amministrativa.

Francesca Leonoro

