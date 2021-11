Venerdì 5 Novembre 2021, 05:03

Giunta setina fatta, quasi al completo. Sarà una donna il vicesindaco di Sezze, per la prima volta nella storia della cittadina lepina. Si tratta di Michela Capuccilli, commercialista, eletta come new entry in Consiglio comunale in quota a Identità setina con 378 voti. L'ingresso in giunta le imporrà di rinunciare alla carica di consigliera. «Riceverà, oltre all'incarico di vicesindaco, le deleghe ai Servizi sociali e alla Cultura», ha anticipato ieri il sindaco Lidano Lucidi. Capuccilli è l'unico assessore scelto dal primo cittadino tra gli eletti alle recenti amministrative. Restando in tema di quote rosa, farà parte dell'esecutivo anche Lola Fernadez, la prima dei non eletti della lista Identità setina. «Avrà la delega alle Attività produttive e alla Progettazione per i finanziamenti pubblici», ha precisato Lucidi. Esperta in finanziamenti europei, in passato ha ricoperto incarichi per il Comune di Latina. La nomina di Fernadez ad assessore comunale di Sezze impedisce il subentro della stessa in Consiglio comunale per effetto delle dimissioni di Capuccilli. Entrerà così in aula, al posto del vicesindaco, Daniele Piccinella, il secondo dei non eletti di Identità setina, lasciando inalterato il numero dei seggi, cinque per la precisione, attribuiti alla stessa lista, che alle scorse elezioni ha ottenuto il maggior consenso.

Oggi nel Consiglio comunale d'insediamento, convocato alle 15, il sindaco Lucidi dopo il giuramento comunicherà ufficialmente all'aula le nomine di giunta. Nel nuovo esecutivo, in base alle anticipazioni fornite ieri dal primo cittadino, ci saranno anche il professor Pietro Bernabei e l'architetto Vincenzo Cardarello. Due personaggi noti a Sezze, come professionisti e anche per il loro trascorso in politica. Bernabei, già assessore al Bilancio della seconda consiliatura guidata da Andrea Campoli, «riceverà ha sottolineato il neo sindaco le deleghe ai Lavori pubblici e all'Ambiente». Più lontana l'esperienza di giunta di Cardarello: fu assessore ai Lavori pubblici del sindaco Lidano Zarra. Nella giunta di Lucidi «avrà delega all'Urbanistica e al Recupero delle periferie». Quattro assessori per una giunta a cinque, che fine ha fatto il quinto? «Lo nominerò in un secondo momento ha spiegato Lucidi - Per il momento manterrò io la delega alle Finanze, fino all'approvazione del bilancio della Spl. Poi darò un incarico assessorile con delega al Bilancio. Per tutto il mandato, invece, avrò sempre io la delega al cimitero e ai servizi mortuari».

L'INSEDIAMENTO

Nel pomeriggio di oggi, i consiglieri comunali dovranno eleggere il presidente e i vice presidenti del Consiglio comunale. La candidatura della maggioranza, per la presidenza, è quella del consigliere Pietro Del Duca, eletto in quota alla lista Lucidi sindaco con ben 601 preferenze, risultando così il più votato di tutti. La sua candidatura alla presidenza, promossa dalla maggioranza, è già la sua elezione. Del Duca è un altro professionista della squadra di Lucidi: ha 51 anni ed è medico internista, direttore del reparto di Malattie dell'apparato respiratorio dell'ospedale di Albano. Almeno una vice presidenza dovrebbe spettare alle minoranze. Ma dall'opposizione hanno fatto sapere che le candidature saranno fatte direttamente in aula. Oggi in Consiglio comunale ci procederà ad una seconda surroga, oltre a quella determinata da un ingresso in giunta: «Per motivi personali ha spiegato ieri il sindaco Lucidi Marie France Pernarella della lista Lucidi sindaco rassegnerà le sue dimissioni da consigliere comunale. Subentrerà Federica Lama».

Rita Cammarone

