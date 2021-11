Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

SEZZE

«Ora non abbiamo più scuse: la città ci ha dato la possibilità di metterci alla prova». Queste le prime parole del neo sindaco Lidano Lucidi, pronunciate ieri pomeriggio dopo il suo giuramento nel corso del Consiglio comunale d'insediamento. Doveva essere una seduta tranquilla, all'insegna di una presa di coscienza istituzionale dei ruoli assunti con le ultime elezioni, dell'assolvimento delle formalità e della presentazione della giunta e delle linee programmatiche di governo, e invece non sono mancati intoppi e toni accesi.

INCOMPATIBILITÀ

Ad innescare la miccia è stato il consigliere Serafino Di Palma, candidato sindaco del centrodestra, che ha subito contestato la prima deliberazione poiché presentava «una carenza di dati», richiedendo come auspicato anche dall'ex sindaco Sergio Di Raimo - l'intervento della segretaria generale Clorinda Storelli, in merito ad una situazione di incompatibilità emersa per un consigliere eletto risultato in situazione debitoria verso l'ente. Il chiarimento fornito da Storelli è stato indispensabile per il proseguimento dei lavori che si è risolto con un emendamento approvato all'unanimità. La segretaria generale ha spiegato che il consigliere sospettato di incompatibilità era risultato debitore non a titolo personale ma in quanto rappresentante legale di una società. Incarico quest'ultimo cessato a marzo 2021, molti mesi prima della sua candidatura.

SURROGHE E NOMINE

Acquisite le dimissioni di Michela Capuccilli per nomina assessorile e di Marie France Pernarella per motivi personali, si è passati alle surroghe con l'ingresso in aula di Daniele Giancarlo Piccinella e Federica Lama. La candidatura di Pietro Del Duca, campione di preferenze, alla carica di presidente del Consiglio comunale da parte della maggioranza ha ottenuto un consenso unanime. L'opposizione ha usato parole di stima per il professionista «che saprà essere il presidente di tutti e garante del funzionamento dell'aula». Come vice presidente vicario, la maggioranza ha votato in favore di Luigi Rieti, mentre l'opposizione ha scelto per il ruolo del secondo vice presidente Armando Uscimenti. Eletti anche i questori, che nelle votazioni segrete consegnano e ritirano le schede: la maggioranza ha eletto Federica Pecorilli e Federica Lama; l'opposizione ha optato per Orlando Quattrini. Definiti, inoltre, i capigruppo: Rieti per Identità setina, Rosetta Zaccheo per Lucidi sindaco, Orlando Santoro per Progetto Sezze 2000, Uscimenti per il Pd, Alessandro Ferrazzoli per Sezze Futura, Quattrini per Fratelli d'Italia e Di Palma misto. Dunque il sindaco, indossando la fascia tricolore, ha comunicato gli incarichi di giunta: al professor Pietro Bernabei, classe 1942, già assessore delle giunte Campoli, ha assegnato le deleghe ai Lavori pubblici, ambiente, territorio e viabilità; all'architetto Vincenzo Cardarello, 70enne già assessore della giunta Zarra, sono andate le deleghe a Urbanistica, trasporto pubblico, decoro e arredo urbano, sviluppo e recupero delle periferie e patrimonio; Attività produttive, sviluppo locale, innovazione, finanziamenti pubblici e politiche del lavoro a Maria Dolores Fernadez, 53enne. Lucidi ha assegnato l'incarico di vice sindaco a Michela Capuccilli, conferendole le deleghe al sociale, sport, cultura, scuola e associazionismo.

LO SCONTRO

Ma a questo punto il dibattito si è infuocato. «Devo ammettere di essere un po' confuso ha esordito Di Palma Oggi mi ritrovo al mio posto, all'opposizione, al fianco di chi fino a ieri stava in maggioranza. E in maggioranza chi c'è? Bernabei, assessore dal 2007 al 2017. Caro sindaco, il vostro non è un cambiamento, è una restaurazione». Poteva finire qui e invece poi ha preso la parola il neo assessore Cardarello, elencando una serie di presunte magagne e incompiute inammissibili. Quanto basta per infervorare anche Uscimenti e Di Raimo che fino a quel momento avevano offerto massima apertura ad una collaborazione con la maggioranza. «Sapete perché non mi sono dimesso ha incalzato Di Raimo per restare qui e ristabilire la verità di come sono andate le cose». A riportare il senso della misura è stato il sindaco: «Per una buona amministrazione ha detto - serve un'opposizione forte e vigile; l'opposizione deve fare l'opposizione perché è dal confronto, anche serrato, che possono migliorare i progetti. La mia richiesta di collaborazione alle minoranze è perché non si dica no a prescindere».

LINEE PROGRAMMATICHE

Ieri in Consiglio comunale, Lucidi è tornato sul caso cimitero: «Siccome sono il sindaco di tutti ha detto e siccome il cimitero è il tema, mi assumo la responsabilità più grande trattenendo la delega». Ha rilanciato anche il discorso sulla Spl: «La municipalizzata sarà risanata e avrà un nuovo piano industriale. Ai dipendenti, che ringrazio, dico che lavoreremo molto bene nei prossimi anni». Nell'illustrazione delle linee di governo Lucidi ha fornito anche spunti innovativi, come ad esempio quello di fare di Sezze una smart working city, di investire nella cultura «come strumento di crescita, di sviluppo della creatività e di scambio di esperienze», tenendo bene a mente l'opportunità fornita dal Pnrr.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA