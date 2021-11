Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

SEZZE

Il Comune aderisce al progetto Un albero per il futuro, promosso dal Ministero della Transizione ecologica e dai Carabinieri della Biodiversità. Domani alle 10.30, presso il parco antistante l'area del mercato, saranno piantumati due piccoli lecci geolocalizzati forniti dai carabinieri forestali. L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione, su scala nazionale, di un bosco diffuso della legalità fatto di piccoli alberi di specie autoctone che, crescendo, accompagneranno i cittadini in un percorso che aumenti la qualità ambientale. «Abbiamo coinvolto in questa iniziativa ha spiegato il vice sindaco Michela Capuccilli, con deleghe a servizi sociali, sport, cultura, scuola e associazionismo tutte le scuole di Sezze che contribuiranno alla crescita dei due lecci. Sarà presente all'evento una rappresentanza di 150 studenti setini».

I due piccoli alberi riceveranno la benedizione di Don Giovanni Grossi, parroco di Santa Lucia, che prenderà parte alla cerimonia insieme alle altre autorità. La piantumazione degli alberi nelle diverse città consentirà la creazione di una dorsale verde come spiegato in un link del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità dedicato all'argomento - che attraverserà idealmente tutto il territorio italiano per un esempio di gestione unitaria di un capitale europeo di biodiversità unico per la sua varietà di habitat. «L'iniziativa se adottata da tutte le comunità ha aggiunto la vice sindaca di Sezze - contribuirà a trattenere una grande quantità di anidride carbonica. Un gesto concreto per contrastare i cambiamenti climatici». Il progetto, rivolto alle scuole, ha una durata di tre anni. Gli studenti avranno la possibilità, dietro specifica richiesta dell'Istituto, di incontrare presso le proprie sedi gli esperti dei carabinieri al fine di acquisire conoscenze sulle caratteristiche degli ambienti circostanti. Gli studenti potranno verificare i progressi su una mappa digitale che individuerà i luoghi in cui sono stati piantati gli alberi. Alla fine dei tre anni la mappa sarà il risultato concreto dell'impegno profuso per aumentare la superficie verde e il conseguente risparmio di anidride carbonica. Dall'avvio del progetto sono stati piantati oltre 6mila alberi, coinvolgendo 769 enti, per 105,030 kg di Co2 immagazzinata.

R.Cam.

