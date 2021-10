Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:02

VERSO IL BALLOTTAGGIO

«Il messaggio è stato chiaro e rappresenta una forte voglia di cambiamento». Così Lidano Lucidi, commercialista di 48 anni, all'indomani del dato elettorale che lo ha collocato al ballottaggio del 17 e 18 ottobre per la poltrona di sindaco di Sezze. Ha avuto il 39,43% dei voti, ponendosi in vantaggio su Sergio Di Raimo, ultimo primo cittadino eletto prima del commissariamento del Comune, che si è fermato con il 32,27%. I voti raccolti dal candidato sindaco Lucidi sono stati 4.587 e quelli della sua coalizione 4.079 equivalenti al 36,62%. Nel dettaglio Identità Setina, che è risultata la lista più votata a Sezze, superando i partiti politici, ha ottenuto il 17,18% con 1913 voti, la lista Lucidi Sindaco ha avuto il 13,04% con 1.452 voti e Progetto Sezze 2.000 ha preso il 6,41% corrispondente a 714 voti.

«Ci hanno votato tutti ha commentato Lucidi perché abbiamo parlato alla città». Lucidi si era candidato sindaco già nel 2007, con il neo movimento Identità Setina, ma con il 4,5% non raggiunse il quorum e restò fuori dal Consiglio comunale. «Quattro anni fa mi candidai consigliere comunale con una delle liste di Paride Martella ha raccontato e fui il primo dei non eletti. Martella disse che si sarebbe dimesso per lasciare spazio, ma non lo fece. Ancora oggi lo ringrazio per non aver mantenuto questa promessa». Lucidi, con un breve trascorso politico alle spalle nel 2009 è stato segretario provinciale del Psi e da più giovane sognava la Rosa nel pugno ha maturato una visione del mondo che lo ha portato a definirsi un politico che vuole unire e non dividere: «La società è cambiata e corre molto velocemente. Viviamo in un mondo complesso nel quale non possiamo permetterci di fare suddivisioni. Soprattutto nel contesto amministrativo, dove se un'idea è buona è buona sia per la destra che per la sinistra. Qui a Sezze, o in un'altra città, non dobbiamo parlare di massimi sistemi, dobbiamo amministrare per ricostituire un tessuto sociale ed economico. E' questa la nostra politica, trasversale. Abbiamo presentato un progetto politico concreto, nel quale gli elettori hanno creduto. I cittadini hanno dimostrato voglia di cambiamento. Lo confermeranno anche al ballottaggio.

In vista del ballottaggio possibili apparentamenti? «Il risultato del primo turno ha risposto è stato forte e credo che le donne e gli uomini di Sezze continueranno su questa linea di cambiamento. Aver superato con una sola civica il Pd, qui a Sezze, la dice lunga. Domani (oggi per chi legge, ndr) mi incontrerò con l'intera coalizione per organizzarci al meglio per questi ultimi giorni prima del voto decisivo».

Rita Cammarone

